FNAM regressa às negociações após intervalo de uma hora

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) interrompeu esta tarde de terça-feira a reunião com o ministro da Saúde ao fim de uma hora, tendo regressado ao fim de outro tanto tempo..A paragem foi tal que os jornalistas no local chegaram a pensar que a reunião tinha sido abandonada..A presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, já havia manifestado a sua perplexidade por ter recebido apenas os documentos por parte do Governo ao fim da noite de segunda-feira.."Foi com alguma perplexidade que recebemos a documentação enviada pelo ministério ontem [segunda-feira] à noite às 23:58, sendo que nestes documentos não estão vertidas por escrito aquelas decisões -- aquelas aproximações -- que achávamos que havia relativamente às condições de trabalho, nomeadamente à reposição das 35 horas de trabalho e (...) ao faseamento do serviço de urgência de 18 para 12 horas. Essa parte ainda está a ser resolvida", realçou, a sindicalista à entrada para a reunião..De acordo com Joana Bordalo e São, os médicos "não podem ficar esquecidos"..Antes da reunião, a dirigente sindical lembrou que a FNAM vai continuar a apoiar todos os médicos que tiverem dificuldades em entregar os pedidos de escusa, vai manter a greve nacional de 14 e 15 de novembro e deslocar-se-á a Bruxelas para se encontrar com a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides..A ronda negocial de domingo durou mais de nove horas e terminou sem acordo já na madrugada de segunda-feira..Esta terça-feira, junto ao Ministério da Saúde, Manuel Pizarro, voltou a dizer que o Governo "tem feito um esforço sucessivo" para atender às reivindicações dos sindicatos..As negociações entre o Ministério da Saúde e o SIM e a Fnam iniciaram-se há 18 meses (ainda em 2022), mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país..(Notícia atualizada às 17 38 com informação do retomar das negociações)