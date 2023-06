Filipe Froes: "É uma homenagem nacional a um herói que salvou milhões de vidas ao longo da pandemia"

"É uma honra e um privilégio imenso". O pneumologista Filipe Froes descreve assim ao DN o sentimento que o invade desde que o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra o convidou para fazer o elogio do homenageado, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O médico, que se especializou em medicina intensiva e se tornou, por cá, num dos rostos do combate à pandemia de covid-19, considera que o doutoramento honoris causa do diretor-geral da OMS "é uma homenagem nacional". "Estamos a distinguir uma pessoa cujo perfil, ao longo da vida, revelou ser um herói. Digo-o porque milhões de pessoas em todo o mundo foram salvas pela intervenção diligente e atempada da OMS, da qual ele foi e é diretor-geral".

A iniciativa de atribuir o doutoramento a Tedros Adhanom Ghebreyesus partiu de Carlos Robalo Cordeiro, que além de dirigir a Faculdade de Medicina de Coimbra é também o presidente da Sociedade Europeia de Pneumologia, o organismo mais importante na promoção e defesa das doenças do aparelho respiratório. "A probabilidade de ser um português é uma raridade", sublinha Filipe Froes, para quem tal fica a dever-se "ao mérito, à capacidade de trabalho, à empatia, boa disposição e empenho que ele tem tido ao longo da vida. E como visionário que é, percebeu o alcance do doutoramento honoris causa do senhor diretor-geral da OMS". De resto, ter-lhe-á feito o convite "ainda antes da pandemia ter terminado", revela.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Filipe Froes não tem dúvidas de que "estamos perante duas pessoas com características únicas: o professor Carlos Robalo Cordeiro pelo alcance e visão, e o doutor Tedros Adhanom Ghebreyesus como um verdadeiro super-herói que salvou milhões de vidas, pela intervenção diligente ao longo da pandemia". Porém, o intensivista não descola todo o percurso do homenageado ao longo da vida, no combate às desigualdades, na promoção da saúde, mas também "do acesso à educação, à cultura, a boas condições de vida, ao desenvolvimento dos povos". De resto, Froes guarda uma frase de Tedros desde há muito: "As pandemias são muito mais do que crises sanitárias e os governos não devem ver a saúde como um custo, mas antes como um investimento na estabilidade social, económica e política". O diretor-geral da OMS escreveu-o num artigo de opinião no The Economic, e desde então a frase tornou-se uma espécie de mantra para quem com ele se identifica. "Ele lembra que a saúde não começa nos hospitais e nas clínicas, mas começa nas casas, nas escolas, nas ruas e nos locais de trabalho, no ar que respiramos e nas condições onde vivemos. E realmente essa é uma visão muito abrangente e necessária nos dias de hoje, que diz muito do que ele é, e do seu legado", conclui o médico, que ontem terá encontrado o diretor da OMS, num jantar com Carlos Robalo Cordeiro.

Na cerimónia, agendada para as 10:30 desta quarta-feira, na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, Tedros Adhanom Ghebreyesus terá como apresentante precisamente Carlos Robalo Cordeiro, e o respetivo discurso de elogio será feito pelo professor António Jorge Ferreira, enquanto Filipe Froes fará o discurso de elogio do homenageado.