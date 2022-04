Filho do presidente da Câmara de Alcobaça morre em viagem de finalistas em Espanha

O filho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, um estudante de 18 anos, morreu, esta terça-feira, durante uma viagem de finalistas a Marina Dor, em Espanha.

Segundo a CNN Portugal, o jovem sentiu-se mal no quarto por volta das 05:00, tendo sido assistido por meios de socorro no local, sendo depois transportado para o hospital onde acabou por morrer.

O Município de Alcobaça já lamentou a morte do filho do presidente daquela autarquia numa nota de pesar divulgada nas redes sociais.

A SIC Notícias, que cita uma fonte da Sporjovem, empresa que organiza a viagem de finalistas, refere que o estudante sofria de uma doença oncológica e teve recentemente gripe A e covid-19.

As causas da morte estão por apurar.

De acordo com o jornal "Região de Leiria", o jovem estudante estava na viagem de finalistas, com outros colegas do Agrupamento de Escolas de Císter.