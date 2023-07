Filha de Hernâni Vaz Antunes e Álvaro Gil Loureiro também detidos no âmbito do caso Altice

As buscas na sede da Altice por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais continuam esta sexta-feira, tendo o cofundador da empresa Armando Pereira sido detido. Mas não foi o único: também Jéssica Antunes e Álvaro Gil Loureiro foram detidos no âmbito da operação, avançou o Correio da Manhã.

Jéssica Antunes é filha de Hernâni Vaz Antunes, sócio de Armando Pereira, cujo paradeiro continua incerto e mantêm-se a procura pelas autoridades para ser detido e apresentado ao juíz de instrução, Carlos Andrade.

O economista Álvaro Gil Loureiro detém a Mind Partners, uma empresa centrada na área do marketing e consultoria de comunicação sediada na República Dominicana. Mas o empresário, segundo publicou a revista Sábado em março de 2021, tem tido, sobretudo, negócios constituídos na região de Braga. Uns que duraram mais do que outros e raros foram os resultados operacionais, tal como aconteceu com as empresas Jean-Paul Lorent e a Transcend Level. A primeira, ficou aberta um ano, a segunda, dois.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No fim de 2020, Gil Loureiro era também um dos acionistas e gerente da construtora Gomes & Novais Internacional, Lda., estando a maior parte do capital social da empresa nas mãos de outras duas construtoras, a Vintagepanóplia, com sede na ZFM e gerida por André Coutada, e a sociedade anónima Vaguinfus, igualmente constituída em Braga. Estas duas últimas empresas representam o centro de poder no complexo circuito empresarial que adquiriu o edifício Sapo e fez outros três negócios imobiliários com a Altice Portugal, bem como a venda de uma moradia ao próprio CEO, Alexandre Fonseca.

A Vintagepanóplia e Vaguinfus estão, também, ligadas ao empresário Hernâni Vaz Antunes, a familiares e a sócios - Hernâni é amigo e posto num lugar hierárquico confortável ao ser considerado como uma espécie de braço direito português de Armando Pereira, um dos três donos do grupo Altice.