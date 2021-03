Festas em pandemia. Três detidos em Esposende e 20 identificados em Vila Real

PSP acaba com 'festa ilegal' em Vila Nova de Gaia com 67 participantes

Polícia marítima terminou com duas festas ilegais na Costa de Caparica

A GNR pôs fim, no sábado à noite, a uma festa que decorria numa residência em Esposende, no distrito de Braga, tendo autuado 25 pessoas e detido três por serem reincidentes no incumprimento das medidas de contenção de covid-19.

Os três detidos, homens com idades entre os 20 e 30 anos, vão ser presentes na segunda-feira ao Tribunal de Esposende, disse à Lusa fonte desta força policial.

As restantes 25 pessoas, com a mesma média de idades, foram autuadas pela violação de dever de recolhimento obrigatório e proibição de circulação entre concelhos, sublinhou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A festa decorria numa habitação arrendada em Ofir, no concelho de Esposende, frisou a mesma fonte, que indicou que o alerta partiu de uma denúncia anónima.

Chegados ao local, os militares aperceberam-se que decorria uma festa pela aglomeração de pessoas, pela entrada e saída constante de carros da habitação e pelo volume da música, ressalvou.

PSP interrompe festa de estudantes em Vila Real

Também no sábado à noite, a PSP interrompeu uma festa de estudantes em Vila Real e identificou 20 deles por estarem a violar as medidas de prevenção à pandemia de covid-19, disse à Lusa fonte policial.

A festa decorria numa guest house de Vila Real e juntava entre 40 a 45 estudantes, tendo metade deles conseguido fugir quando se aperceberam da presença da PSP.

Um dos estudantes acabou mesmo por sofrer ferimentos ligeiros durante a fuga, tendo sido transportado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), em Vila Real, adiantou.

De entre os participantes, e tendo em conta que grande parte deles conseguiu fugir, a PSP só identificou 20 e elaborou os respetivos autos de contraordenação por violação das medidas de prevenção à pandemia da covid-19, tais como o dever geral de recolhimento domiciliário.