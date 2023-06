Ferries que ligam Setúbal e Troia parados pelo segundo dia consecutivo

As ligações fluviais dos 'ferry-boats' entre Setúbal e Troia continuam interrompidas esta terça-feira devido a "problemas técnicos", não havendo ainda previsão para a reposição do serviço, disse à agência Lusa fonte da empresa Atlantic Ferries.

A Atlantic Ferries, concessionária do transporte fluvial entre Setúbal e Troia, promete divulgar um comunicado ainda esta terça-feira, mas na sua página oficial na internet adianta que está a trabalhar para que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível.

As ligações fluviais entre as duas margens do Sado foram interrompidas na segunda-feira às 07:30, hora a que deveria ter partido o primeiro `ferryboat´ de Setúbal para Troia, devido a um problema na rampa de acesso do cais das Fontaínhas, em Setúbal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Atlantic Ferries também pede desculpa pelo constrangimento que esta situação pode causar e adianta que "o transporte de passageiros entre o cais dos ferries (de Troia) e a marina de Troia está assegurado através de um transfere de autocarro".

Enquanto a circulação dos ferries não for restabelecida, não será possível o transporte de viaturas entre Setúbal e Troia.

Para os automobilistas que pretendam deslocar-se de Setúbal para Troia, ou no sentido contrário, a alternativa mais rápida é fazerem a travessia do Sado em Alcácer do Sal, o que implica um percurso acrescido de muitas dezenas de quilómetros.