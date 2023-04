Fernando Araújo: "Continuamos a gerir o sistema de saúde como há 50 anos"

A satisfação dos cidadãos com a prestação de cuidados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) é, de forma geral, positiva. Os dados são do estudo "Índice de Saúde Sustentável", produzido pela Nova Information Management School (Nova IMS) para a Abbvie, que foi apresentado esta manhã, em Lisboa, durante a conferência "Sustentabilidade em Saúde". De acordo com números apresentados por Pedro Simões Coelho, a qualidade percecionada pelos utilizadores em relação aos serviços de saúde foi, em 2022, de 72 pontos numa escala de 0 a 100.

"O índice teve cerca de 72 pontos em termos da qualidade percecionada, o que o coloca muito próximo - e até ligeiramente superior - ao que tínhamos verificado em 2019", afirmou o professor catedrático da Nova IMS e líder do estudo. Uma das alterações destacadas face à última edição, em 2021, está no crescimento da atividade assistencial - acima de 2% -, que já vinha registando uma tendência de recuperação depois da quebra verificada em 2020 com o embate pandémico. "Esta é uma nota positiva", diz.

Apesar de 38% dos utentes considerar que, na última década, o SNS melhorou o serviço prestado, 26% acredita que piorou. Entre as principais queixas da população estão os tempos de espera para consultas e a facilidade no acesso aos cuidados de saúde. "48% das pessoas dizem que os tempos de espera nas urgências piorou", acrescenta Pedro Simões Coelho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Desburocratizar é palavra de ordem

Para Fernando Araújo, diretor-executivo do SNS, é preciso retirar carga administrativa às tarefas atribuídas aos profissionais de saúde, em particular aos médicos, e alterar a forma de gestão do sistema. "Temos uma nova sociedade, um novo conjunto de profissionais e continuamos a gerir o sistema como há 50 anos", criticou. A resolução passa por adotar "uma verdadeira gestão integrada", pela aposta nos cuidados de proximidade - como as 12 unidades locais de saúde já em fase de criação, a que se irão juntar, em breve, mais sete - e implementar um plano de "redimensionamento dos serviços de urgência". "Esta política não dará frutos amanhã, como alguns comentadores exigem", avisa.

O encerramento da cerimónia coube a Manuel Pizarro, ministro da Saúde, que aproveitou a ocasião para confirmar a publicação, a breve trecho, de mais de 900 novas vagas para médicos de família em todo o país. O responsável admite, contudo, que só será possível, com elevada probabilidade, preencher cerca de um terço dessas posições por falta de recursos humanos disponíveis. Mesmo considerando os cerca de 1,5 milhões de portugueses sem médico de família, Pizarro considera positivo que o SNS tenha conseguido, em 2022, realizar "53 milhões de contactos com consultas", mas não nega o que considera serem "legítimas queixas de tempo de acesso".

A prioridade, a par com o investimento nas infraestruturas e equipamentos com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, será criar ofertas de cuidados para diminuir a procura pelos serviços de urgência. "Temos cerca de 600 idas à urgência por cada mil habitantes, quando os outros países têm entre 300 e 400. Temos de fazer um trabalho nesta matéria", aponta.

A 11ª edição da conferência "Sustentabilidade em Saúde", organizada pela Abbvie com apoio do DN e da TSF, realizou-se esta manhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Contou ainda com um debate sobre "O futuro do Serviço Nacional de Saúde", que juntou António Lacerda Sales (ex-secretário de Estado da Saúde), António Maló de Abreu (Comissão da Saúde), Pedro Simões Coelho (Nova IMS), João Almeida Lopes (presidente da Apifarma) e Xavier Barreto (presidente APAH).