Federação Nacional dos Médicos diz que seis hospitais já enfrentaram fechos de urgência

A FNAM refere que as unidades de saúde e os hospitais mais periféricos foram os primeiros a sentir os efeitos da falta de médicos, uma situação que "agora se tornou indisfarçável sem a possibilidade de o esconder com o abuso do recurso às horas suplementares".