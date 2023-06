Federação Nacional de Educação diz que resultados "são mais do mesmo"

O secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE) considerou esta sexta-feira que os resultados das escolas públicas no 'ranking' são "mais do mesmo" e só poderão melhorar se o Ministério da Educação resolver problemas identificados.

"No 'ranking' das escolas, mais uma vez, mais um ano, não verificámos que haja qualquer tipo de novidade. Acaba por não ser noticia já o facto de as escolas privadas sistematicamente obterem melhores resultados que a escola publica. A análise é feita e os argumentos são sempre os mesmos", disse à Lusa Pedro Barreiros a propósito da divulgação do 'ranking' das melhores médias nos exames.

De acordo com o secretário-geral da FNE, tem de ser feita uma distinção entre escola pública e privada no que diz respeito à composição das turmas, dos níveis socioeconómicos, que tem acesso a formas compensatórias de aprendizagem.

"Isto tem impacto nos resultados escolares. Acredito que haja quem queria fazer nesta altura outro tipo de leituras e fazer associar a isto os efeitos da pandemia (de covid-19), da luta dos professores. Acredito que possa vir a ser utilizado quase como arma de arremesso", referiu.

Na opinião de Pedro Barreiros, o 'ranking' é composto sistematicamente pelas mesmas escolas, que vão alternando nos lugares.

"Oscilam. A que estava em primeiro passa para segundo, a que estava em segundo passa para primeiro. Não há alterações substanciais. Há que tentar perceber se os instrumentos que as escolas privadas têm lhes permitem ter melhores resultados que a escola publica. E aqui sim é preciso fazer uma avaliação e era importante que o Ministério da Educação enquanto responsável pelas escolas públicas dotasse as escolas e os seus trabalhadores das melhores condições para poderem obter os mesmos resultados e não é isso que temos vindo a verificar", frisou.

Para Pedro Barreiros, o sistema público só terá melhores condições se tiver os mesmos mecanismos que o privado já tem.

"Será que as escolas privadas estão a oferecer melhores condições de trabalho do que as escolas públicas? Será que estamos a assistir à possibilidade de uma debandada dos professores do público para o privado à semelhança do que acontece com enfermeiros e médicos? Será que estas revindicações dos professores não são justas e legitimas e não se sentem ainda mais magoados pelo facto de o Ministério da Educação não os ouvir?", questionou.

Segundo Pedro Barreiros, os 'rankings' são um instrumento, uma referência, e já não são novidade.

"Para o ano vamos estar a assistir a mais do mesmo, enquanto o Governo e o Ministério da Educação não quiserem atalhar caminho e encontrar solução para os problemas que estão identificados não vamos sair desta notícia que quase já não é notícia", disse.