Fátima. Meter os pés ao caminho: um sacrifício que não está ao alcance de todos

Anabela Araújo deita-se numa marquesa e entrega-se aos cuidados da professora Liliana Avidos, que ali aplica, na prática, toda a teoria que antes ensinou aos alunos de Podologia. Alguns trouxe-os com ela, a partir da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), em Famalicão, que há anos desenvolve uma parceria com a Associação Portuguesa de Podologia (APP), num trabalho de campo com os peregrinos de Fátima. É fim de tarde na zona desportiva de Pombal, por vários dias ocupada com esta espécie de cidade do peregrino: tendas que albergam mesas compridas, como se fossem restaurantes ao ar livre; botijas de gás, fogões, máquinas de café, malas de viagem, colchões, carros, carrinhas e camiões nas redondezas. Ali, entre os pavilhões transformados em dormitórios, só há espaço para o camião da APP. Lá dentro, professores e alunos vão tratando as mazelas de quem vem a caminhar há vários dias. Em Pombal, paragem estratégica para a maioria dos grupos, sobretudo os maiores, oriundos do norte do país, o posto móvel é apoio importante. A primeira paragem do grupo de alunos aconteceu a 5, na Câmara de Gaia, e só termina hoje, junto ao Santuário.

"Já fazemos isto há 18 anos e vamos descendo, com os peregrinos", conta ao DN Liliana Avidos, enquanto dá conta do apoio "diferenciado" que fazem em Pombal, numa fase em que as pessoas "vêm já com muitos dias de caminho, mas já tiveram outros apoios ao longo do trajeto, nomeadamente de outros profissionais de saúde, de enfermagem ou fisioterapia".

A professora explica que, enquanto especialistas, "os podologistas têm outro conhecimento sobre a funcionalidade dos pés", tantas vezes menosprezados, quando são eles que permitem chegar a Fátima. "Há lesões que se evitariam com uma consulta de podologia prévia, em que fosse aconselhado o tipo de produtos a aplicar antes e durante a caminhada, o tipo de calçado que deveriam usar e outros cuidados", sublinha Liliana. Porém, apesar de muitas lesões se revelarem evitáveis, outras nem por isso, já que são decorrentes do sobre-esforço que o caminho para Fátima implica.

Anabela, 65 anos, uma das peregrinas mais velhas dentro do posto móvel, é o exemplo de quem carrega mazelas evitáveis, pela dimensão das bolhas, quase feridas expostas, que "implicam um sofrimento muito grande, porque são lesões por queimadura, por fricção". A podologista lembra que "algumas delas seriam evitáveis com a aplicação de um bom creme antifricção" e a escolha adequada do calçado. "Também no caso das unhas, muitas vezes já há infeções prévias, e, se fossem tratadas antes, isso evitaria muitas lesões", acrescenta Liliana Avidos.

A importância do treino em caminhadas

Anabela acredita que o facto de não caminhar há algum tempo também contribuiu para chegar a este estado, nos pés. Integra um grupo de 180 peregrinos, organizado pelo Rancho Regional de Paredes, e vem a caminhar há cinco dias consecutivos. Natural de Valadares, é a terceira vez que mete os pés ao caminho de Fátima. As duas anteriores datam de 2017 e 2019. Depois aconteceu a pandemia, e só agora voltou. "Venho pelo espírito de agradecimento, mas não tenho nenhuma promessa", conta ao DN. Da primeira vez, chegou a Fátima sem uma bolha nos pés. Na segunda "já não correu tão bem", e este ano considera que "está a correr mais ou menos". Terá feito diferente entre peregrinações o facto de "não caminhar há muito tempo, perdendo o treino". Nos últimos anos ficou em casa a tomar conta da mãe e dos netos, e deixou de ter tempo para as caminhadas. É a primeira vez que recorre ao posto móvel da APP. Por norma, os grupos grandes integram vários técnicos de saúde, nomeadamente enfermeiras. Mas neste fim de tarde a equipa técnica do grupo não tem mãos a medir, e a da APP parece mais aliviada. Anabela optou pelas mãos de uma especialista, e os cuidados estão a saber-lhe pela vida.

30 km por dia em vez de 50

Liliana Avides acredita que este trabalho pedagógico tem dado frutos. Muitas pessoas que passam pelo camião da APP "passam a procurar podologistas antes de voltarem a fazer o caminho, tal como aconselhamos. E a verdade é que apanhamos aqui pessoas que já fazem isto há muitos anos". A professora nota que "há maior conhecimento, por parte de quem se faz ao caminho", quando se dispõe a fazer um balanço comparativo dos últimos 18 anos. "No calçado houve uma grande evolução, as pessoas percebem que tem de ser adequado. O mesmo já não acontece com os percursos: alguns peregrinos contam-nos que fizeram etapas de 50 km. Isso é uma violência. É preciso ter aqui uma noção dos limites. Tudo o que ultrapassa os 30 km por etapa é muito, é demasiado. Porque isto não é um dia, são vários dias". Nos intervalos entre tratamentos de bolhas e feridas, a equipa técnica que acompanha o grupo de alunos no camião da APP vai conversando com os mentores dos grupos, aconselhando a ponderarem "mais um dia de caminhada, por exemplo, pois se o ponderassem poupavam muitas lesões". Porque, na verdade, algumas mazelas "vão ficar muito tempo". "Nós vemos aqui tendinopatias que vão demorar meses a resolver, e lesões cujas sequelas vão tardar."

Há muitos anos que a Câmara de Pombal cede gratuitamente aos peregrinos os pavilhões da cidade e das freguesias de Redinha e Meirinhas, num concelho que é atravessado por 30 km do IC2, a antiga Estrada Nacional 1 que ao longo desta semana tem as bermas pintadas de coletes amarelos. São milhares de peregrinos que caminham para Fátima, este ano com grande percentagem de iniciantes. Susana Fernandes, da divisão desportiva da autarquia, confirma ao DN em números aquilo que o senso comum já previa: há mais gente ano a fazer o caminho neste que é o primeiro ano livre de qualquer restrição, pós pandemia.

Ao todo, 3317 peregrinos pernoitaram e utilizaram as instalações sanitárias do Município de Pombal. Em 2019 foram 2703. Além disso, esgotam os (poucos) hotéis e residenciais, coletividades, salões paroquiais, além do negócio ilícito em casas particulares.

