Famílias de casas demolidas em Loures realojadas em pensões até encontrarem solução

As seis famílias que viviam em oito construções ilegais no bairro do Talude, em Loures, estão desde a noite de quinta-feira realojadas, provisoriamente, em pensões até encontrarem uma solução habitacional, disse à agência Lusa fonte da autarquia.

As habitações precárias (abarracadas) onde viviam estas famílias, no bairro do Talude, no Catujal, foram demolidas na segunda-feira pela Câmara Municipal de Loures, distrito de Lisboa, e as pessoas reencaminhadas para a Casa da Cultura de Sacavém.

Entretanto, na noite de quinta-feira, a Segurança Social colocou as seis famílias (oito adultos e quatro crianças) em várias pensões na Área Metropolitana de Lisboa, segundo referiu, numa nota enviada à Lusa, fonte da Câmara Municipal de Loures.

A mesma fonte adiantou ainda que a Segurança Social, entidade responsável pelo realojamento, vai assegurar o pagamento de seis meses de renda de uma habitação, cabendo às famílias encontrarem uma alternativa de arrendamento no mercado.

No entanto, contactada pela Lusa, Maria João Costa, da associação Habita, contou que "entre ontem [quinta-feira] e hoje as famílias já foram mudadas de pensão".

"Isto demonstra que a Segurança Social não tinha um plano. Não se faz, destruir a casa das pessoas sem existir uma alternativa", criticou.

A ativista referiu também situações de pessoas que foram alojadas em locais que ficam muito longe do trabalho ou da escola dos filhos.

"As pessoas estão muito preocupadas e nós porque estamos a ter dificuldades em seguir as situações delas", apontou.

Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Loures disse que o caso das oito famílias desalojadas estava a ser analisado pela Segurança Social, para serem encaminhadas para um abrigo de emergência.

"A Câmara Municipal de Loures está a levar a cabo a demolição de oito construções ilegais na localidade do Catujal, oito famílias que foram devidamente analisadas e encaminhadas para os serviços da Segurança Social, oito famílias que residem há meses naquele local e que construíram aquelas barracas", explicou na altura à Lusa a vice-presidente da autarquia, Sónia Paixão.

De acordo com a responsável, a ação insere-se na política de habitação que o executivo municipal está a levar a cabo "de grande fiscalização no território de forma a não permitir a construção de novas habitações desta índole".