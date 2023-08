Família inglesa conta o desespero para fugir ao fogo de Odemira: "Parecia o Armageddon"

Uma família inglesa em Portugal contou à BBC o desespero que viveu para fugir ao fogo de Odemira.

A família de cinco pessoas (pais e três filhos) escapou da sua propriedade em São Teotónio quando as chamas de aproximaram, tendo necessitado de atirar água para o edifício para evitar que ficasse a arder.

Miranda Harvie-Watt, 52 anos, conta que a família notou pela primeira vez uma nuvem de fumo a subir sobre as árvores quando regressava a casa de uma ida à praia, no sábado, mas que continuou o trajeto normalmente depois de considerarem que o fogo parecia estar a uma distância segura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contudo, na segunda-feira a direção do vento mudou e o incêndio aproximou-se perigosamente, obrigando a família a abandonar a casa e mudar-se para a Zambujeira do Mar. No entanto, o fumo também cercou essa localidade duas horas depois. A família inglesa seguiu então para Vila Nova de Milfontes, antes de se instalar num hotel bem mais distante, em Setúbal.

"Foi como o Armageddon (Armagedão), nunca vi nada parecido", confessou Miranda Harvie-Watt, que elogiou o esforço dos bombeiros: "Eles trabalharam o tempo todo sob um calor extremo, fumo espesso e pouca comida e água, muitas vezes em turnos superiores a 16 horas. Muitos dos bombeiros são voluntários."

A família voltou à casa de São Teotónio na terça-feira para avaliar os danos. "A nossa casa ainda está de pé, o que é incrível, pois os incêndios estão perto de nós, mas até agora está tudo bem", disse Miranda Harvie-Watt.

O incêndio numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, no concelho alentejano de Odemira, a meio da tarde de sábado, e chegou aos municípios algarvios de Aljezur e Monchique (distrito de Faro).

O fogo entrou em resolução às 10:15 desta quarta-feira, depois de ter atingido cerca de 8.400 hectares.

As chamas destruíram pelo menos duas casas e uma unidade de turismo rural, além de vários anexos, disseram hoje de manhã os presidentes dos municípios, numa conferência de imprensa.

Também no posto de comando instalado em São Teotónio, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz Pinto, afirmou que em todo o perímetro do fogo há poucas chamas ativas.

No entanto, sublinhou, espera-se que haja "muitas reativações ao longo do dia", porque o vento mudou de quadrante e "vai afetar sobretudo a frente sul", que toca os concelhos de Monchique e Aljezur (distrito de Faro), onde as chamas também já entraram.

Às 16:30, mantinham-se no local 1.115 operacionais, 368 viaturas e 14 meios aéreos.

Durante a noite de terça-feira para hoje, foram assistidas mais sete pessoas, uma das quais foi transportada para uma unidade hospitalar, o que eleva para 42 o número de pessoas assistidas no local e para nove o número de cidadãos transportados para unidades hospitalares, sem registo de situações de gravidade.

Vaz Pinto disse também que nestes dias foram deslocadas, por precaução, 1.459 pessoas, que já puderam regressar aos locais de origem.