"Faço a gestão dos riscos, avalio tudo. Mas quando chego frente às ondas gigantes, sigo o coração"

Depois de abrir a conferência IDC Directions no Estoril com a palestra "É sempre possível", o surfista falou a DN sobre como enfrenta o medo no mar e em terra. Numa conversa a que se juntou a sua mulher, Nicole, Garrett McNamara falou ainda das divisões na América, de como deu a Nazaré a conhecer ao mundo e do que o levou a passar metade do ano em Portugal.