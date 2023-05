Explosão em Ferreira do Zêzere destrói anexo e faz um ferido grave

Ferreira do Zêzere

Uma explosão num anexo de uma moradia em Igreja Nova do Sobral, no concelho de Ferreira do Zêzere, causou ferimentos graves num homem causou esta segunda-feira ferimentos graves num homem, destruiu totalmente esse compartimento e danificou uma parede dessa casa.

A vítima foi transportada para os hospitais da Universidade de Coimbra.

O alerta foi dado às 15:20.

Para o local foram acionados Bombeiros de Ferreira do Zêzere, INEM e GNR, num total de 18 operacionais e sete viaturas.

A origem da explosão está a ser investigada, mas a SIC Notícias avança que se poderá tratar de uma fuga de gás.