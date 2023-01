Lisboa, 09 de janeiro de 23

Exma. Senhora Diretora, Rosália Amorim

Mamadou Baila Ba, cidadão português portador do cartão 31585417, válido até 23-10-2029, residente em Vancouver, Canadá, tendo tomado conhecimento do teor da notícia publicada no passado dia 5 de janeiro de 2023, no vosso jornal, onde se refere que, no texto sob julgamento no processo judicial em que sou demandado por Mário Valente Machado, eu refiro que foi ele que assassinou Alcindo Monteiro, venho exercer o meu direito de resposta e retificação, esclarecendo que a frase que subscrevi e é de minha autoria, se encontra integrada num texto mais vasto, publicado no Facebook no dia 20 de junho de 2020, onde se distingue claramente a autoria direta da execução de Alcindo Monteiro, e onde digo, não que Mário Machado o assassinou, mas que foi um dos principais responsáveis pelo assassinato, como o demonstram os factos ocorridos na noite de 9 para 10 de junho de 1995, no Chiado e como é claramente expresso no texto do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que encerrou as condenações, além de resultar de todas as atividades, atitudes e lideranças políticas, criminosas e inspiradoras de atos criminosos que o referido supremacista branco assumiu ao longo da sua vida. Nestas circunstâncias, venho solicitar que procedam à publicação do meu texto supra, com a mesma aparência, com o mesmo destaque e no mesmo local do texto respondido, dentro do prazo que a lei determina, sob o título "EXERCÍCIO DE DIREITO DE RESPOSTA DE MAMADOU BA".