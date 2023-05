Exames em dias de feriado: ministério diz não ser viável a realização das provas em dias diferentes

O Ministério da Educação (ME) reagiu esta segunda-feira, em comunicado, à notícia do DN, que deu conta da realização de provas e exames em dias de feriado municipal. Ao todo, são 16 os municípios que terão de abrir as portas das escolas em dias com os restantes serviços encerrados. Em esclarecimento enviado à redações, o gabinete de João Costa refere tratar-se de uma situação habitual.

"Nos calendários de provas e exames dos últimos 20 anos, constata-se que a realização das mesmas em datas de comemoração municipal tem-se verificado sempre, não sendo, pois, uma situação particular do ano letivo 2022/23. O calendário é idêntico ao de anos transatos", esclarece. Para o ministério "importa garantir e ressalvar a igualdade, a equidade entre os alunos que realizam as provas e a confidencialidade das mesmas, não sendo viável a realização das provas em dias diferentes". O documento refere também o elevado número de feriados municipais em junho, em "13 dos 30 dias do mês, em 79 municípios diferentes". "Por este motivo, não havendo alteração ao número de dias em que se realizam as provas e exames, e cumprindo os prazos de intervalo entre as diferentes provas e entre a primeira e a segunda fase estabelecida pela lei, é impossível concretizar um calendário que não inclua feriados municipais, pelo que a situação levantada não constitui qualquer novidade", conclui.

Visão diferente tem a Federação Nacional de Educação (FNE). "O que temos a dizer é que é revelador de uma falta de preparação, pois o ME devia ter em atenção essas datas, à semelhança dos anos anteriores", sublinha o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros. O sindicalista lamenta os constrangimentos para "alunos, famílias, docentes e não docentes" e teme "mais faltas aos exames devido à marcação de exames em feriados". "Vai criar problemas às famílias e constrangimentos ao nível das faltas nos exames. Acredito que alguns já tenham preparado saídas ou outros compromissos. E não sei até que ponto alguns alunos não tenham mesmo de faltar até por não ter transportes. É lamentável", explica. Confrontado com a posição do ME, que afirma tratar-se de uma situação idêntica à de anos anteriores, Pedro Barreiros é perentório. "Se é assim há 20 anos, porque é que só desta vez é que houve problemas? Todos sabemos que os feriados existem, não se mudam e que tem de se ajustar o calendário e não ao contrário. É o ME que tem de ajustar. No ano passado houve problema? Não. Há dois anos houve problemas? Não", contrapõe.

O sindicalista acrescenta ainda que não houve atenção quanto aos municípios afetados, no que se refere ao número de alunos. "Olhar para autarquias que só têm uma escola, como Vieira do Minho, e olhar para Oeiras, que tem milhares de alunos, é diferente", explica. Pedro Barreiros esclarece ainda a obrigatoriedade de alunos e docentes comparecerem à chamada. "Os professores serão obrigados a ir trabalhar e não se podem negar a fazê-lo, assim como os alunos. Já fizemos uma minuta para os nossos associados de forma a serem ressarcidos, mas deve haver um acordo entre as partes sobre a forma de o fazer, com pagamento de horas extraordinárias ou com férias", refere.

O Ministério da Educação esclareceu que, "à semelhança do que sempre aconteceu", os professores que trabalhem em dia de feriado a vigiar provas e exames nacionais "irão receber um valor adicional por esse trabalho suplementar".

Oeiras tentou pediu ao ME a alteração da data

A prova de aferição de Matemática do 8º ano tem lugar a 7 de junho, data em que Oeiras comemora o dia da criação do município. Pedro Patacho, vereador da Educação da Câmara de Oeiras, afirma que a autarquia "alertou de imediato o Sr. Ministro da Educação para a sobreposição da prova de aferição com o feriado municipal de 7 de junho", não tendo sido possível alterar a data e "tendo sido justificado que a sobreposição com feriados municipais se repetia todos os anos e que era impossível conciliar os calendários dos 308 municípios do país". O responsável esclarece ainda que "o município de Oeiras rapidamente atuou junto das direções dos agrupamentos escolares do concelho para assegurar a realização das provas dentro da normalidade, disponibilizando-se a pagar as horas extraordinárias ao pessoal não docente, cuja gestão é da responsabilidade do município".

Diretores querem esclarecimento do ME

Filinto Lima, presidente da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), prevê vários constrangimentos nas escolas e pede esclarecimento por parte do ME. "Eu questiono se os diretores têm legitimidade para convocar os professores para vigiar provas em dia de feriado. E as câmaras, que têm a tutela dos funcionários municipais, irão libertar os funcionários para estar a apoiar os professores nestes feriados?", questiona. O presidente da ANDAEP alerta para "uma série de constrangimentos". "Há o problema dos transportes escolares, que nos feriados não são realizados, as cantinas também terão, eventualmente, de estar abertas. Ou seja, há vários temas a tratar e que têm de ser esclarecidos no mais curto espaço de tempo possível", conclui.

São 16 os municípios afetados

Ao todos, são 16 os municípios afetados com a marcação de exames em dia de feriado, nos meses de junho e julho: Oeiras, Espinho, Olhão, Corvo, Ourém, Vila Pouca de Aguiar, Barreiro, Condeixa-a-Nova, Pedrógão Grande, Cantanhede, Celorico de Basto, Mira, Mondim de Basto, Ovar, Santiago do Cacém e Loures.

