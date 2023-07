Ex-diretora de Obstetrícia recusa convite para ser reconduzida no cargo

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra o Hospital de Santa Maria, ainda não conseguiu resolver a questão da direção do Serviço de obstetrícia, depois da demissão do Diretor do Departamento de Medicina de Reprodução, Diogo Ayres Campos, por divergências com o Plano de Reorganização para a área da Obstetrícia-Ginecologia, e da diretora do Serviço de Obstetrícia, Luísa Pinto.

Esta situação levou a que a esmagadora maioria dos médicos do departamento se manifestassem solidários com Diogo Ayres Campos e com Luísa Pinto a ponto de avançarem com uma carta para o Conselho de Administração do CHULN, solicitando a reintegração de ambos.

Mas o hospital optou por dar a direção do serviço de obstetrícia de forma interina ao diretor do serviço de ginecologia, Alexandre Valentim Lourenço, e convidar, de novo, Luísa Pinto, para o cargo, ficando o diretor clínico Rui Tato Marinho, como diretor interino do departamento, enquanto corresse o processo de manifestação de interesse para diretor do departamento. No entender do hospital, esta seria a forma de manter a estabilidade das equipas, mas a médica respondeu agora não estar disponível para aceitar esta recondução, mas propôs uma outra solução.

Em carta enviada ao CA do CHULN, a que o DN teve acesso, Luísa Pinto explica: "Depois de refletir ponderadamente sobre a proposta para voltar a assumir a Direção interina do Serviço de Obstetrícia e depois de consultar alguns elementos com responsabilidades no Serviço/Departamento, venho trazer uma proposta que surgiu com naturalidade dentro da própria equipa, a qual seria: 'Eu assumir a responsabilidade como diretora interina da Obstetrícia e do Departamento, até abrir concurso para manifestação de interesse para os referidos cargos".

A médica justifica esta posição com o facto de o Departamento de Medicina de Reprodução necessitar de "uma direção de Departamento com conhecimento clínico da especialidade e capacidade de interferir em diversas áreas técnicas, pelo que, a opção do Prof. Tato Marinho ficar transitoriamente na Direção de Departamento, e não querendo de forma nenhuma ser ou parecer desrespeitosa", não lhe parecer ser "a melhor solução no contexto atual."

Segundo a ex-diretora de obstetrícia, esta solução seria a que "permitira que o departamento continuasse o seu trajeto de excelência clínica e científica" e não estando, "de certa forma, a pactuar (tanto) com a injustiça que nos foi feita (a mim e ao Prof. Diogo Ayres de Campos) e de não ter de trabalhar sob a chefia do Dr. Alexandre Lourenço (ainda que eu, como já perceberam, não tenha nenhuma ambição a cargos de direção)".

Luísa Pinto dá ainda conta nesta missiva que "a maioria da equipa está confortável com esta opção", sendo também uma forma de se poder "aproximar a Obstetrícia da Ginecologia, que têm estado muito de costas voltadas", acreditando que assim se resolveriam "questões relacionadas com a urgência, com o internato da Especialidade e com a Unidade de Medicina da Reprodução". No entanto, a médica diz entender caso o CA do CHULN não concorde com esta solução, mostrando-se ainda disponível para dialogar pessoalmente.

O Plano de Reorganização para a área de Ginecologia-Obstetrícia aprovado pela Direção Executiva do SNS estabelece o enceramento do bloco de partos de Santa Maria, devido a obras de vulto a partir de 1 de agosto, tendo as grávidas que ali são acompanhadas ter de ser transferidas para o Hospital São Francisco Xavier ou para unidades privadas no momento de dar à luz.

De acordo com dados disponibilizados pelo hospital à Lusa, desde o dia 2 de julho que foram realizados 56 partos ainda naquele bloco, havendo a necessidade de encaminhamento de sete grávidas para unidades privadas.