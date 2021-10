Estudantes de medicina exigem radiografia às necessidades em recursos no SNS

Quantos anos leva um médico a formar-se? No mínimo, entre dez a 12. O sistema de ensino permite que todos terminem a sua formação? Não. Porquê? "Da forma como está concebido implica a escolha de uma especialidade após o 6.º ano e, desde 2015 que há estudantes a ficarem para trás, sem acesso a vagas em especialidades, e a tornarem-se médicos indiferenciados, tarefeiros ou a saírem do país para completarem a formação clínica", responde-nos Catarina Dourado, de 23 anos, aluna do 6.º ano de Medicina, tirado em Coimbra, mas a estagiar em Lisboa, e presidente da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina (ANEM), que reúne todas as Escolas Médicas do país.

Catarina Dourado explica ao DN que entrou no curso em 2015, quando pela primeira vez, cerca de 700 estudantes de medicina ficaram de fora das especialidades, por falta de vagas, um problema que dizem ter a ver com a falta de médicos seniores para formar, e aquilo que muitos pensavam que "seria uma situação provisória, de um a dois anos, afinal mantém-se, perdura ao fim de seis anos e sem uma solução concreta à vista", argumenta, sublinhando ainda não entender a perspetiva do próprio Estado: "Investe na formação dos alunos de medicina, mas depois não tem capacidade para levar essa formação até ao final e isso está a fazer com que muitos dos estudantes que terminam medicina se afastem do serviço público e do serviço às populações."

O congresso que hoje começa - há muito planeado, mas que vai acontecer em pleno ambiente de discussão sobre o futuro do SNS, já que está em discussão pública um novo documento sobre o estatuto e no meio do agendamento de mais uma greve marcada pelos dois sindicatos médicos para novembro - tem assim como objetivo discutir a valorização da formação e do ensino médico, mas ser também um alerta à tutela, à sociedade e a todos os alunos. "Queremos ter uma radiografia das necessidades dos recursos humanos na área médica, tanto no setor público como nos privados. É preciso saber se há mesmo falta de médicos, onde e em que especialidades", reforça Catarina.

A formação tem sido uma das principais exigências das associações de estudantes de Medicina, que reúnem o apoio do Conselho de Escolas Médicas (CEM) e da própria Ordem dos Médicos (OM). "Já fizemos uma petição, que reuniu cerca de seis mil assinaturas, e que enviámos à tutela, já reunimos com a tutela para debater o tema, mas até agora as respostas que obtivemos foi a de que a nossa reivindicação "é um trabalho complexo", mas o que pretendemos é planeamento nos recursos humanos para se poder definir as necessidades a 10 ou a 15 anos. Os jovens médicos devem poder fazer o curso sabendo o que lhes espera, pelo menos com a certeza de que acabam a formação", argumentou.

Catarina Dourado explica que durante a pandemia foi possível observar como o planeamento em recursos humanos é essencial. "Não queremos discutir nem estamos a pedir nada à tutela que tenha a ver com remunerações ou condições de trabalho, queremos que a nossa formação seja uma prioridade. Queremos saber onde podemos servir melhor as populações. Foi para isto que muitos de nós escolhemos medicina, para servir o outro".

Com a pandemia, os estudantes estiveram concentrados no apoio às respostas a dar em cada um dos centros de formação, mas agora consideram ser hora de voltar à carga com o mesmo tema. E, segundo referiu Catarina Dourado, "estamos a preparar alguns eventos juntamente com o CEM e com a OM e algumas propostas de soluções que iremos apresentar à tutela".

No entanto, o essencial, sustenta mais uma vez, é avançar-se com a radiografia das necessidades. "Esta radiografia significa planeamento e, na terça-feira, na Convenção Nacional da Saúde, a palavra planeamento foi das que mais se ouviu para a Saúde".

Nos locais onde se formam, Catarina Dourado diz que os estudantes ficam com a perceção de que o que falta são médicos: "Somos demasiado estudantes para os centros onde estamos a ser formados, do lado da população também é essa a ideia que fica, mas não sabemos se é mesmo assim. É importante que a tutela olhe para este problema como uma prioridade, que a discuta e encontre uma solução confortável para todos".

A presidente da ANEM refere que neste momento devem existir no país cerca de 11 mil estudantes de medicina, nas várias escolas e nos vários anos, já com os que entraram agora na faculdade, por isso é necessário que Saúde e Ensino Superior se articulem e entendam: "Não é possível abrir mais cursos de medicina sem haver uma solução para este problema, quem entra hoje no curso não sabe se vai poder terminar a sua formação." Mas o VIII Congresso Nacional de Estudantes de Medicina também vai abordar outras questões, como o futuro da medicina, desde a Saúde Mental à Digitalização da Saúde.

