Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Imagem de arquivo de quando estudantes protestaram dentro da faculdade de Lisboa.
Imagem de arquivo de quando estudantes protestaram dentro da faculdade de Lisboa. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Sociedade

Estudantes ameaçam parar escolas em novembro por fim dos fósseis até 2030

No dia 10 de outubro vão marchar até à sede do governo, como num “último aviso” de que o governo tem de garantir um planeta habitável.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Mais de 1.500 estudantes assinaram uma carta a exigir ao Governo o fim dos combustíveis fósseis até 2030, avisando que vão parar as escolas em novembro caso o executivo não garanta este plano, anunciou esta quinta-feira, 18 de setembro, o movimento Greve Climática.

Os estudantes anunciaram que no dia 10 de outubro vão marchar até à sede do governo, como num “último aviso” de que o governo tem de garantir um planeta habitável.

“Se até novembro não se comprometerem com o fim ao fóssil até 2030, os estudantes vão parar as suas escolas na semana de 17 a 22 de novembro”, alerta o movimento em comunicado.

No ano passado, dezenas de estudantes que representavam várias escolas, do ensino básico ao universitário, entregaram na sede do Governo uma carta que exigia um plano para o fim dos combustíveis fósseis até 2030.

Na carta, até agora assinada por mais de 1.500 estudantes, estes alertam que o seu futuro “não está à venda”.

“Precisamos de fazer algo, não temos opção. Nós só queremos a possibilidade de ter um futuro justo e em segurança”, afirma Catarina Bio, estudante de Direito, citada num comunicado do movimento.

“O governo sabe que está a condenar a minha geração à morte se não garantir uma transição antes que seja tarde demais. Mas continua a escolher vender o meu futuro para encher os bolsos da indústria fóssil. Precisamos de dizer que o nosso futuro não está à venda!”, avisa a estudante.

Fernanda, uma das estudantes de secundário que entregou a carta ao Governo, afirma que os alunos já tentaram tudo, mas o Governo continua “a ignorar a maior crise que a humanidade já enfrentou”.

“Este verão as alterações climáticas mataram pelo menos 16 mil pessoas na Europa, e o Governo só faz planos para piorar a situação. Vivemos com o medo que um dia sejamos nós ou alguém da nossa família”, lamenta a estudante.

Imagem de arquivo de quando estudantes protestaram dentro da faculdade de Lisboa.
Calor agravado pelas alterações climáticas causou 16.500 mortes na Europa este verão

Durante a campanha eleitoral de maio, vários estudantes fizeram protestos para avisar os partidos de que, se quisessem formar governo, teriam de garantir um plano para garantir o seu futuro.

Na noite eleitoral, estudantes protestaram frente ao hotel onde a AD celebrava a sua vitória, para avisar que este semestre iriam parar as escolas se eles não garantissem o seu futuro.

Escolas
protesto
ambiente
estudantes
Fim ao Fóssil
Greve climática

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt