Estudante de 18 anos detido por alegada tentativa de homicídio em Coimbra

Segundo a Polícia Judiciária, após uma acesa discussão, dois alunos estrangeiros "partiram para as agressões físicas". O arguido desferiu vários golpes que atingiram a vítimas nas costas e no peito com uma navalha que trazia consigo.