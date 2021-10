Estudante da Universidade da Beira Interior em Erasmus morre na Polónia

Numa nota de pesar publicada no site da instituição, a UBI começa por manifestar "publicamente o seu pesar pela morte de uma aluna da academia" e informa que irá prestar o apoio necessário à família. Segundo acrescenta, o falecimento ocorreu na quinta-feira, 14 de outubro.

"A estudante do curso de Economia, de 20 anos, encontrava-se atualmente na Universidade de Tecnologia de Varsóvia, no âmbito do programa de mobilidade Erasmus", aponta. De acordo com o JN, a jovem era natural do concelho de Paços de Ferreira.

A UBI também esclarece que, de acordo com as informações transmitidas pela universidade local, "as circunstâncias do falecimento estão a ser investigadas pelas autoridades polacas".

Segundo afirmou a polícia local à PAP, a agência de notícias polaca, a jovem terá sido encontrada morta na varanda de um dos dormitórios da Universidade de Educação Física de Varsóvia. De acordo com a televisão pública polaca, a jovem terá tentado entrar num dos dormitórios da universidade para uma festa, mas terá caído.

"A UBI endereça os mais sentidos votos de pesar e condolências à família e amigos, tendo sido aprovado um voto de pesar pelo ocorrido, na reunião do Conselho Geral, realizada esta manhã", especifica.