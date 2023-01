Estradas do maciço central da serra da Estrela reabertas ao trânsito

As estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela reabriram esta sexta-feira ao trânsito, depois de terem sido encerradas, na quinta-feira, devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, a circulação rodoviária foi restabelecida esta sexta-feira de manhã nos troços rodoviários números 11 (Piornos - Torre), 12 (Torre - Torre) e 13 (Torre - Lagoa Comprida).

As estradas do maciço central da serra da Estrela estavam encerradas ao trânsito desde as 15h00 de quinta-feira devido à queda de neve.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, na serra da Estrela permanece fechada à circulação rodoviária a Estrada Nacional EN338, que faz a ligação entre Piornos e Manteigas.

A via está encerrada por decisão da Infraestruturas de Portugal (IP), devido a pedras que caíram pela encosta por causa do incêndio que atingiu a serra da Estrela no verão.