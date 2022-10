Estão abertas as incrições para JMJ. Papa foi o primeiro a inscrever-se

O Papa Francisco inscreveu-se, este domingo, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, marcando assim a abertura das inscrições para o encontro. A inscrição aconteceu no decorrer da recitação do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma.

O Papa Francisco é, assim, o primeiro peregrino a inscrever-se na Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer em Lisboa entre 1 e 6 de agosto de 2023, sob o tema "Maria levantou-se e partiu apressadamente".

O anúncio do Papa foi acompanhado por duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus em Roma: Maria de Assis, natural de Lisboa e estudante de arquitetura e Diana Lourenço Gonçalves, natural de Braga e estudante de medicina, ambas na Universidade La Sapienza.

D. Américo Aguiar, presidente e coordenador geral da Fundação JMJ Lisboa 2023, considera que "a abertura das inscrições assinala um novo marco para a organização da JMJ Lisboa 2023, em que todos são convidados a participar num encontro internacional que pretende promover a paz, união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo."

"Teremos a oportunidade de acolher a juventude do mundo inteiro em Portugal e de lhes proporcionar uma experiência única", reforça o responsável.

As iniciativas da JMJ Lisboa 2023 são de acesso gratuito para todos, ou seja, cada pessoa pode participar livremente nos eventos centrais (Missa de Abertura, Acolhimento do Papa, Via Sacra, Vigília e Missa de Envio).

O Comité Organizador Local (COL) organiza e disponibiliza opções de pacotes para que os peregrinos se possam inscrever e aceder a um conjunto de serviços. Os pacotes peregrino variam de acordo com a modalidade (semana completa, fim de semana ou vigília e missa de envio) e todos eles incluem de base transporte, seguro de acidentes pessoais e kit peregrino, variando apenas a oferta de alimentação e alojamento.

A inscrição como peregrino, voluntário, para o Festival da Juventude, para a Feira das Vocações, ou como bispo, pode ser feita a partir deste domingo no site oficial da JMJ Lisboa 20023.