Esperados mais de 40º em Évora e Beja. Madeira e 3 distritos do continente sob aviso laranja

Os distritos de Évora, Beja e Faro e o arquipélago da Madeira estão esta segunda-feira sob aviso laranja devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima vai prolongar-se até às 21:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 18:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo devido ao tempo quente os distritos de Setúbal, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança até às 18:00 de quarta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso laranja entre as 09:00 e as 21:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 09:00 de quarta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê até quarta-feira no interior norte e centro e na região sul valores acima de 30 graus Celsius na generalidade do território, estando entre os 35 e os 40 graus no interior a sul do Tejo e na Beira Baixa, onde poderão ser atingidos 40 a 43 graus.

A temperatura mínima também será elevada, com noites tropicais (mínimas acima de 20 graus) em vários locais do centro e sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio, onde poderão ser próximas de 25 graus.

Em causa está, segundo o IPMA, uma "ação conjunta de uma região anticiclónica entre a Europa Ocidental e o arquipélago da Madeira, e um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, originando o transporte de uma massa de ar tropical com origem continental, que é favorável a uma situação meteorológica de tempo quente e seco".

O IPMA adianta num comunicado publicado no seu 'site' que o tempo quente deverá ser mais prolongado a sul do Tejo e Beira Baixa, onde é expectável a ocorrência de uma onda de calor até quarta-feira.

Perigo máximo de incêndio em 21 concelhos de quatro distritos

Perante as previsões de tempo quente, 21 concelhos de Faro, Portalegre, Castelo Branco e Santarém apresentam perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos de Lagos, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira (Faro), Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, Nisa, Gavião (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Proença-a-Nova (Castelo Branco), Mação, Sardoal, Abrantes, Tomar, Vila Nova da Barquinha, Constância e Chamusca (Santarém) estão hoje em perigo máximo de incêndio rural.

O IPMA colocou também 23 concelhos de Faro, Beja, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Viseu em perigo muito elevado de incêndio.

Mais de 100 concelhos de todos os distritos do continente, exceto Porto e Viana do Castelo, estão hoje em perigo muito elevado de incêndio.

Devido ao tempo quente, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Para hoje, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida de temperatura no Algarve. Os termómetros vão oscilar entre os 26 graus Celsius em Aveiro e os 41 em Évora e Beja.

Desde o início do ano, as 3.784 ocorrências de fogo já afetaram 8.710 hectares de espaços rurais.