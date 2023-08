Espera nas urgências do hospital Santa Maria está em quatro horas para doentes urgentes

O tempo de espera nas urgências do Hospital de Santa Maria está esta terça-feira em quatro horas para doentes rastreados com pulseira amarela (urgente), confirmou à Lusa fonte hospitalar.

Na segunda-feira, os doentes com pulseira amarela, cujo tempo indicativo de espera é uma hora, tiveram de aguardar pelo menos seis horas porque, segundo o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), as urgências dos hospitais Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e Beatriz Ângelo (Loures) estavam sem receber doentes enviados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.

A mesma fonte disse que esta terça-feira as urgências do Beatriz Ângelo continuam sem receber doentes do CODU.

De acordo com o CHULN, cerca das 08:30 desta terça-feira estavam nove doentes com pulseira amarela a aguardar atendimento no Hospital de Santa Maria.

O sistema de triagem de Manchester contempla as cores vermelha (emergente), laranja (muito urgente, deverá ser atendido no espaço de 10 minutos), amarelo (urgente, 60 minutos), verde (menos urgente, 120 minutos) e azul (não urgente, 240 minutos).