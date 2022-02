Especialista defende redução de máscara em espaços fechados e fim de isolamento para contactos

Os números atuais apontam para uma tendência de estabilização da covid-19 em Portugal. O pico da vaga gerada pela variante Ómicron já passou e todas as regiões estão a reduzir a incidência, embora a velocidades diferentes. Mas a boa notícia é que no final de fevereiro, princípio de março, Portugal deverá estabilizar o número de casos diários nos 10 mil a 14 mil.

Segundo o professor Carlos Antunes, que integra a equipa que faz a modelação da evolução da covid-19 desde o início da pandemia, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, "essa foi a tendência observada na região da Madeira e em outros países, como Reino Unido e Dinamarca, e que se espera a nível nacional".

E explica: "Neste momento, a redução que se verifica é de metade dos casos ao fim de 14 dias. E olhando para o máximo de casos que atingimos em termos médios nesta onda, que foi de 56 mil no dia 26 de janeiro, embora tivéssemos registado individualmente três dias acima dos 60 mil casos, vemos que nas últimas duas semanas conseguimos baixar para metade, mantendo uma média de 28 mil casos, e tudo aponta para que daqui a duas semanas a redução de casos passe para um quarto, cerca de 10 a 14 mil, e que possa estabilizar aqui."

Na opinião do analista de dados, esta fase de estabilização deve ser aproveitada para se "reduzir e simplificar" as regras de restrição, até para aliviar os serviços de saúde na área da saúde pública e dos cuidados primários, que ainda são os que têm maior pressão com a covid-19, e aliviar a pressão psicológica junto da população, bem como o absentismo. No entanto, salvaguarda, "há que manter a monitorização e a vigilância da doença, para sabermos se a simplificação das medidas está a ter um impacto negativo ou neutro na comunidade".

O certo é que tanto peritos como governo estão a pensar nesse alívio. Ontem mesmo, António Costa anunciou nova reunião com os peritos que têm apoiado o combate à pandemia, no Infarmed. Há dois dias, a pneumologista do Centro Hospitalar de Vila Nova Gaia, Raquel Duarte, que lidera a equipa que tem feito as propostas de desconfinamento para o governo, disse ao DN ser este o momento ideal para se planear o futuro, e que a mudança poderia começar pelo alívio da testagem massiva, mas Carlos Antunes vai mais longe, embora concorde em pleno com a médica quanto ao critério de que "o aumento ou o alívio de medidas deve ser ajustado à gravidade da doença". E dá como exemplo a região autónoma da Madeira, que "adotou cinco dias para isolamento de infetados, quando o continente optou pelos sete, não tendo sido verificado qualquer impacto negativo da medida".

"Sabemos que quanto mais curto for o tempo de isolamento maior será a percentagem de pessoas que podem sair dele ainda infetas. É um risco, mas é um risco que a Madeira assumiu, os ingleses e os americanos também, e que não teve impacto significativo na incidência da doença", sublinha.

Neste sentido, Carlos Antunes considera que a partir da primavera, data já avançada por alguns especialistas como sendo aquela que marcará o o alívio das restrições em vigor, se deve restringir o isolamento exclusivamente para infetados, libertando deste período os contactos de risco - até mais do que os doentes assintomáticos, porque "estes têm menos probabilidade de infetar do que os doentes ativos". "Tem-se falado em abdicar do isolamento das pessoas assintomáticas, mas sou mais apologista de se abdicar do isolamento para os contactos de risco. Portugal já simplificou o isolamento para quem tem a terceira dose da vacina, nomeadamente para a população em lares e para os profissionais de saúde, mas acho que a medida pode ser generalizada a toda a população." Os sete dias de isolamento manter-se-iam apenas para os infetados, sobretudo para os doentes sintomáticos.

Na opinião do professor da Faculdade de Ciências de Lisboa, "esta medida poderá aliviar drasticamente e de forma muito positiva os profissionais de saúde, já que teriam menos pessoas para seguir, e também a população, ao reduzir o seu absentismo".

A partir da primavera, uso de máscara só para pessoas mais vulneráveis

O alívio no uso de máscara é outra das medidas que Carlos Antunes considera poder avançar. "Não há necessidade de se continuar a manter máscara obrigatória na rua, mesmo em situações de grandes ajuntamentos. Quanto ao uso de máscara em espaços fechados, penso que este deve manter-se obrigatório nesta fase e até à primavera. A partir daqui, recomendaria apenas o seu uso para as pessoas mais vulneráveis", diz, destacando outra exceção: "Deve manter-se obrigatório em lares e em hospitais."

O especialista defende que, do ponto de vista dos números, "há espaço para estas medidas". Aliás, argumenta, a partir do momento em que o país estabilizar o número de casos, "a covid-19 tem de ser uma preocupação só dos especialistas que a avaliam e a tratam, e não da população". Por isso mesmo, a sua última proposta é a de que se acabe "com a divulgação diária do número de casos".

"Esta informação deve ser diária para os serviços de saúde e só ser divulgado publicamente a um ritmo semanal ou quando fosse estritamente necessário - por exemplo, quando os casos começassem a aumentar ou quando se detetasse uma nova variante", refere. A justificação para esta medida está no facto de considerar que "a divulgação diária do número de casos causa uma pressão negativa na população, a nível psicológico, que deve ser evitada".

Portugal é o terceiro país da Europa com menos confinamento

Contudo, reforça, a simplificação nas medidas em vigor não significa que a doença não continue a ser monitorizada. Até porque, e voltando de novo ao caso da Madeira e de outros países, é normal assistir-se ao ressurgimento de novos casos e de surtos. "A partir do momento em que há um alívio nas medidas de restrição, aumenta-se a exposição ao vírus e a capacidade de reduzir o número de casos começa a estagnar. Poderá haver um aumento de casos, mas com menor dimensão do que aquele que tivemos em janeiro."

Conforme refere, e de acordo com o índice de confinamento que é elaborado semanalmente pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Portugal está com um confinamento da ordem dos 20% - tendo em conta que mais de um milhão de pessoas ainda estão isolamento (606 707 casos ativos e 646 368 em vigilância, segundo os dados de ontem da DGS), o que representa cerca de 10% da população, e que outros 10% respeitam à população em lares, hospitalizada, em teletrabalho e aos estudantes universitários, em época de exames -, "mas se reduzirmos o nível de confinamento e as medidas de restrição começaremos a ter maior mobilidade e maior exposição ao vírus, e isto poderá justificar a paragem da descida da incidência, como aconteceu na Madeira, e proporcionar o ressurgimento de algumas pequenas ondas".

No entanto, e como Portugal é o terceiro país da Europa com menos confinamento - só atrás de Dinamarca e Irlanda -, o professor não acredita que este ressurgimento de casos possa ter uma dimensão que não seja controlável. Por agora, e reportando-se aos números dos últimos dias (e, sobretudo, aos de ontem), nota que a tendência é de "descida acelerada no número de casos em todas as regiões do país", destacando que "as descidas mais acentuadas acontecem na região norte e em Lisboa e Vale do Tejo, que foram também as que mais contribuíram para a subida".

Outra explicação para a descida elevada de casos nestas regiões é que, do ponto de vista etário, as faixas com maior redução de infeção são as das crianças, dos adolescentes e dos jovens adultos, dos 0 aos 39 anos, que foram precisamente as que deram origem a esta nova onda de casos. "A faixa dos mais idosos ainda está a subir ligeiramente, portanto a descida também será ligeira." Quanto aos internamentos, "os números de agora revelam que já se atingiu o pico no número de internados em enfermarias e em UCI".

Outro indicador a descer, e que é importante na avaliação da doença, é a taxa de positividade que resulta da testagem. E este "confirma que há menos testes a serem feitos, ou seja, menos necessidade de testagem por PCR e por antigénio, e que a taxa de positividade também está a descer, estando agora nos 20%". Vivemos "uma fase de tendência para a estabilização e a lógica deverá ser a de mudar as medidas", conclui.