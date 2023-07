Escolas vão encerrar entre 14 e 18 de agosto

As escolas públicas vão encerrar durante a semana de 14 a 18 de agosto. O presidente da Direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP) apoia a decisão e relembra que a medida "é um pedido que os diretores já fizeram aos sucessivos governos" e que "é novidade no sistema educativo português".

"Foi anunciado hoje e é novidade no sistema educativo português que já este ano as escolas estarão encerradas na semana de 14 a 18 de agosto", afirmou ao jornal ECO o presidente da ANDAEP, Filinto Lima, após a reunião que decorreu esta quarta-feira em Coimbra entre o Ministro da Educação e os diretores de escolas e agrupamentos de escolas de norte e centro do país.

O ministro da Educação indicou que a preparação do próximo ano letivo está em dia, possibilitando que os estabelecimentos de ensino possam encerrar "durante uma semana do mês de agosto". "É a primeira vez que as escolas vão poder encerrar durante o mês de Agosto, exatamente porque antecipámos todas as tarefas de preparação típicas", avançou João Costa em declarações à Lusa.

"Em uma entrevista ao ECO, o presidente da ANDAEP elogiou a decisão, destacando-a como uma medida 'positiva' que recebeu aplausos dos presentes." "É um pedido que os diretores já fizeram aos sucessivos governos, ainda do tempo do Dr. Nuno Crato, mas que nunca tinha sido concretizado".

Por enquanto, a medida estará em vigor este ano, mas Filinto Lima adianta que o ministro da Educação mostrou-se aberto para que possa ser aplicada no próximo ano letivo. "A ideia do ministro é que no próximo ano seja por um período mais extenso. Vamos acompanhar como as coisas se desenvolverão durante este ano letivo", afirmou.