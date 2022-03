Escolas ucranianas prontas para receber alunos refugiados

A dor de ver o seu país em guerra é notória na voz das diretoras das escolas ucranianas de Lisboa e do Estoril. A voz pesa-lhes e são parcas em palavras, o português falha-lhes devido à emoção. Mas numa coisa Iryna Shnayder e Ulyana Kucheras estão seguras: haverá lugar nas suas escolas para os alunos refugiados que as procurarem. "É os que vierem, estamos prontos para receber todos", garante ao DN Ulyana Kucheras, diretora da escola ucraniana Oberig, que funciona há 17 anos em São João do Estoril. "Neste momento, acho que temos possibilidade de recebermos mais de 100 alunos", refere, por seu turno, Iryna Shnayder, a diretora do Centro Cultural e Educacional Dyvosvit, também conhecido por Escola Ucraniana de Lisboa, igualmente a funcionar há 17 anos, sendo que alugam todos os sábados o primeiro andar da Escola Básica Pedro de Santarém, em Benfica.

"Já nos estamos a preparar para receber alunos vindos da Ucrânia. Esta semana vou conversar online com os professores para dizer que é preciso falar com calma com os alunos, alguns até precisarão de psicólogo. O nosso psicólogo fala ucraniano, porque estas crianças não vivem em Portugal e não falam português", refere a diretora da escola do Estoril, adiantando que este sábado, dia 5 de março, estava já a contar com um grupo de dez pessoas que iria levar crianças refugiadas para a escola. A diretora da escola de Lisboa diz que já começou a receber pedidos de informação, tendo falado com muitas pessoas que querem perceber como é que funcionam. "No sábado, vamos colocar um anúncio na internet para recebermos as crianças".

Há também abertura para receberem professores vindos da Ucrânia, mas aqui a situação dependerá das necessidades. "Recebermos mais professores depende do número de alunos, neste momento, não consigo dizer. Mas a nossa escola funciona maioritariamente à base de trabalho voluntário, porque os professores recebem muito pouco pelo seu trabalho. A maior parte dos professores são voluntários", admite Ilyana Shnayder, referindo que na sua escola existem 16 professores. "Se vierem professores ucranianos para cá também temos capacidade para que deem aulas na escola. Neste momento, tenho o quadro de professores completo, mas quando faltar um professor posso ligar a uma pessoa que já está na fronteira, ela é professora de ucraniano e vem para cá com duas crianças. É bom, assim temos mais uma pessoa. Depois, quando forem precisos mais, arranjarei maneira de ter mais professores. Mas, neste momento, ainda não sei tudo o que vamos precisar", acrescenta Ulyana Kucheras, que na sua escola, atualmente, tem 14 professores a lecionar.

Grupo de alunos e professores da Escola Ucraniana de Lisboa. © DR

Choro perante a guerra

As duas escolas funcionam apenas ao sábado e acolhem alunos desde os três anos até aos 17 anos. Neste momento, a Dyvosvit tem cerca de 70 alunos e na Oberig rondam a centena. "Temos um contrato com o Ministério da Educação da Ucrânia, por isso, as nossas crianças no final do ano fazem um exame online com professores do Ministério da Educação ucraniano e depois ficam com um certificado que lhes permite estudar nas escolas de lá", explica Ulyana Kucheras. "Durante a semana, as nossas crianças estudam nas escolas portuguesas e ao sábado na escola ucraniana. Por isso, no final do ano têm o certificado da escola portuguesa e da escola ucraniana", acrescenta. A situação na Escola Ucraniana de Lisboa é igual. "Eles estudam cá todas as disciplinas que temos na Ucrânia e cooperamos com a Escola Internacional da Ucrânia", acrescenta Iryna Shnayder.

O primeiro sábado depois da invasão da Ucrânia pela Rússia foi muito complicado nas duas escolas. Houve muitas perguntas e muito choro. "Eles têm feito perguntas sobre o que se passa na Ucrânia. Quando começaram as aulas no dia 26 falámos com os alunos, com os mais velhos e com os pequeninos da escola primária. Estão muito chorosos, porque todos têm família na Ucrânia. Vai ser muito difícil dar aulas agora. As crianças não percebem o que é que se passa, veem o pai e a mãe a chorar e, quando eles veem isso, também choram. Isto é muito difícil", diz Ulyana. "Muitos alunos choraram. Eles vivem cá, mas a Ucrânia está no coração deles. Os mais pequenos estão também muito tristes, os pais começaram a falar em casa sobre a invasão, claro que ficaram tristes", declara, por seu turno, Iryna. "Nós já conseguimos falar com os pais e, até agora, ninguém pediu apoio psicológico, mas se for preciso podemos arranjar, já falámos com uma professora e ela está pronta para dar apoio", garante a diretora da Escola Ucraniana de Lisboa.

