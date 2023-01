Escolas continuam sem aulas e sem serviços mínimos para refeições

Os serviços mínimos que iriam permitir ter as escolas abertas, dar refeições e acolher alunos com necessidades educativas especiais foram ontem recusados pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P), depois de uma reunião pedida pelo Ministério da Educação (ME).

Para André Pestana, coordenador do sindicato, a exigência de serviços mínimos representa "um atentado à greve". "Por isso é que estamos a convocar uma nova marcha em 1 de fevereiro. Não aguentamos. A luta vai até haver justiça", avisou.

Esta notícia surge depois do segundo dia de reunião negocial entre o Ministério da Educação e os sindicatos do setor, que terminou sem se chegar a um acordo. Depois de cerca de cinco horas de negociações, as propostas apresentadas pela tutela não foram suficientes e não corresponderam às reivindicações exigidas pelos docentes.

Durante próximas semanas, a certeza é apenas uma: os protestos vão continuar e prometem aumentar a intensidade, contrariando o apelo do ministro João Costa pelo fim das greves em curso.

"Fiz um apelo, muito claramente, ao fim da greve. Se estamos a negociar, se estamos a trabalhar em conjunto e temos pontos em que já conseguimos perceber que vamos ter acordo, não há razão para continuarmos com esta perturbação continuada no sistema", disse João Costa, em declarações aos jornalistas após o encontro com os sindicatos.

"Boa-fé" e "bom senso" são os fatores que o ministro da Educação admite serem necessários para se chegar a um entendimento, garantindo haver um esforço por parte do Governo para "dar passos ao encontro da resolução de problemas de muitos professores".

"Tem de haver o bom senso de percebermos que o prejuízo que está a ser trazido à escola pública e aos alunos não é compatível com o recurso a formas extremadas de luta, quando há um processo de boa-fé a decorrer", atesta.

Ainda que não tenha sido possível chegar a acordo e estarem previstas mais negociações em breve, João Costa fez um balanço positivo das reuniões, assegurando que o ministério apresentou "mais de dez pontos que correspondem àquilo que têm sido as reivindicações sindicais".

Protestos vão manter-se

No entanto, a maioria dos sindicatos e organizações presentes na reunião de ontem não pareceu partilhar o mesmo otimismo, apelando fortemente à continuação da luta pelos direitos dos docentes.

O secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, classificou a proposta do Governo sobre os concursos de professores de "inaceitável" e afirmou que as ações de protesto vão manter-se, podendo até prolongar-se depois da "grande" manifestação marcada para 11 de fevereiro, em Lisboa.

O dirigente sindical disse ainda que a federação vai apresentar na próxima semana um parecer sobre a proposta negocial do Governo.

"Perante a quantidade de perguntas que colocámos ao Ministério da Educação, ficámos de enviar até quarta-feira um parecer em que possamos dizer o que concordamos e o que discordamos", informou Mário Nogueira, alertando que "para haver um acordo é preciso o ministro acordar" face às reivindicações.

Também André Pestana, coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, saiu da reunião insatisfeito e com a certeza que a greve por tempo indeterminado (que decorre desde 9 de dezembro) vai prolongar-se, pelo menos até fevereiro, confirmando também a manifestação, em Lisboa, no dia 28 de janeiro.

Por outro lado, o líder do S.T.O.P realçou o caráter "histórico" de o ministro João Costa ter recebido uma delegação composta também por assistentes operacionais e assistentes técnicos, reforçando que a proposta do Governo "é totalmente insuficiente".

Após as reuniões desta semana, deverá seguir-se uma reunião técnica para clarificar alguns aspetos operacionais das propostas para o regime de recrutamento e mobilidade, antes de o Ministério e os sindicatos prosseguirem com as próximas negociações.

Perante a instabilidade que se vai agravando aos poucos nas escolas do país, a "luta da educação" ainda não chegou ao fim e os sindicatos aguardam novas propostas do Governo.

Com Lusa