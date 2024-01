Escala de novembro da obstetrícia do São Francisco Xavier tem falhas graves

Ordem dos Médicos está preocupada com a situação que o modelo adotado para funcionar durante as obras no serviço do Hospital Santa Maria está a gerar. E tudo porque esta unidade "não está a cumprir o compromisso assumido de colocar equipas na urgência" do HSFX. O Conselho Regional do Sul pede, por isto, à direção executiva que assuma as suas responsabilidades e seja capaz de intervir no problema. Ao DN, o CHULN diz aguardar esclarecimentos sobre as informações veiculadas pela Ordem.