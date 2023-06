"Era chocante." Marcelo lembra África do Sul no tempo do apartheid

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou esta quarta-feira a sua passagem pela África do Sul, na sua juventude, no tempo do regime do 'apartheid', que considerou "impressionante e chocante".

O chefe de Estado falava aos jornalistas em Joanesburgo, à saída do Museu do Apartheid, que visitou esta quarta-feira com o primeiro-ministro, António Costa, antes de se reunirem com emigrantes portugueses e lusodescendentes para celebrar o Dia de Portugal.

"É uma visita que para mim é especialmente impressionante. Em primeiro lugar, porque represento um país que teve o seu país, um império colonial durante séculos", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que já fez discursos na Assembleia da República em que assumiu "a responsabilidade por esse colonialismo", com "tudo aquilo que houve de negativo", e observou: "Isso é muito atual ao visitar um museu que tem aqui recordações do passado na África do Sul, mas que são lições para o futuro".

Em seguida, o Presidente da República recordou que em jovem passou temporadas em Moçambique -- então uma província ultramarina, da qual o seu pai, Baltazar Rebelo de Sousa, foi governador-geral entre 1968 e 1970 -- e que nessa altura visitou a África do Sul, onde vigorava desde 1948 o regime de segregação racional do 'apartheid'.

"As pessoas não têm a noção do que era de facto o regime do 'apartheid'. Não tem mesmo paralelo com aquilo que era a experiência colonial em Moçambique ou Angola ou noutras colónias portuguesas naquela época, porque era a separação rígida total por raças, não havia possibilidade de circulação no território", disse.

O chefe de Estado salientou que "tudo, desde os transportes públicos, as escolas, as estruturas hospitalares, era definido em função da raça, não apenas a participação política".

"Isso era tão chocante, mesmo para quem tinha a noção de que estava a viver o fim do império português, que parecia impossível, inverosímil existir um regime como aquele", acrescentou.

Costa fala de projetos para preservar a memória histórica da ditadura e luta pela liberdade

O primeiro-ministro salientou que Portugal terá dois novos espaços para preservar a sua memória histórica, o Museu Nacional da Resistência, na Fortaleza de Peniche, e o Centro Interpretativo 25 de Abril em Lisboa.

"É muito importante preservar a memória histórica. Como nos disse o guia da visita, [o ator John Kani] ele próprio uma vítima do Apartheid, é essencial para as novas gerações, para as crianças e jovens saberem o que se passou", acentuou o líder do executivo português, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita de uma hora ao Museu do Apartheid.

"Vai ser o futuro Museu da Luta pela Libertação de Angola. E essa é uma forma de celebrarmos estas lutas de libertação gémeas: a libertação pela democracia e pelo fim do colonialismo", apontou.

Depois, o primeiro-ministro referiu que o futuro Centro Interpretativo 25 de Abril, em Lisboa, é um projeto que terá financiamento por parte do Estado.

"Vamos ceder as instalações que neste momento estão ocupadas pelo Ministério da Administração Interna, na Praça do Comércio. Vai ser um projeto conduzido diretamente pela Associação 25 de Abril. Será um momento marcante do dia 25 de Abril", frisou.

Ainda de acordo com António Costa, para o ano será inaugurado o Museu Nacional da Resistência, que está a ser construído na Fortaleza de Peniche".

"Contará a História da Resistência à ditadura, desde 1926 até ao dia 25 de Abril de 1974", assinalou.

Da sua visita ao Museu do Apartheid em Joanesburgo, na companhia de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa destacou como momento mais marcante as imagens sobre a antiga escola sul-africana, em que as crianças pretas não tinham direito a cadeiras, nem a secretária, e aprendiam sentadas no chão ou de joelhos.

"Foi muito emocionante observar as marcas concretas da discriminação. O apartheid traduzia-se nas coisas mais ínfimas da vida de uma pessoa, como quando uma criança chegava à escola", acrescentou.