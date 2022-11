Enxaqueca: quase metade dos doentes não tem acompanhamento médico

É a principal causa de incapacidade em pessoas com menos de 50 anos e afeta cerca de um milhão e meio de portugueses. No entanto, esta doença continua a ser desvalorizada pela sociedade, apesar do impacto que tem no absentismo e na produtividade. Assista à Talk "Viver com Enxaqueca" e saiba mais sobre esta patologia crónica, os seus sintomas, e sobre a forma como pode ser controlada.

Filipe Palavra, médico neurologista, e Inês Carvalhão, doente de enxaqueca, numa conversa que pode seguir aqui a partir das 17:00.