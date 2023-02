Enfermeiros da urgência do Amadora-Sintra pedem escusa de responsabilidade

Toda a equipa de enfermagem do Serviço de Urgência Geral do Amadora-Sintra pediu escusa de responsabilidade, anunciou esta sexta-feira a Ordem dos Enfermeiros (OE). Está em causa a "falta de condições mínimas para assegurar os cuidados adequados e as condições de segurança necessárias aos doentes".

"Ao todo, são 111 enfermeiros que alertam para a situação vivida no Serviço de Observação, que se encontra sobrelotado, excedendo em muito a sua capacidade de internamentos em maca", pode-se ler no comunicado da Ordem dos Enfermeiros.

A estrutura dirigida pela bastonária Ana Rita Cavaco explica que o Serviço de Observação "tem capacidade para 29 doentes internados em cama e 11 doentes internados em maca", mas que, "nesta altura, atingiu o limite de internados em cama e está com 75 doentes internados em maca".

"Em janeiro, registou-se uma média de 104 doentes internados e cerca de 200 doentes em circulação em área ambulatória", denuncia a Ordem dos Enfermeiros, que "alerta para a falta de meios físicos e humanos".

A situação "tem consequências diretas no tempo de espera dos utentes muito urgentes e urgentes" e na "falta de vigilância" a que os doentes ficam sujeitos.

"É igualmente preocupante o atraso na realização de meios complementares de diagnóstico decorrente desta situação", acrescenta.

De acordo com a OE, a equipa de enfermeiros do Serviço de Urgência Geral "já esgotou toda a capacidade para colmatar os problemas existentes, inclusive com a oferta de turnos extra-horário laboral contratados".

Apesar de reconhecerem o esforço do Diretor de Enfermagem, os profissionais "adiantam que os problemas já tomaram tamanha proporção que só poderão ser resolvidos a nível superior".

A OE recorda que no mês passado esta mesma equipa formalizou o primeiro pedido de escusa de responsabilidade e que, nessa altura, a Ordem denunciou "graves falhas nas condições do exercício profissional", após visitar o serviço.

Até dezembro de 2022, a Ordem dos Enfermeiros indica que recebeu 7.656 pedidos de escusa de responsabilidade.