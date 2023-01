Encontrado cadáver em praia da Costa da Caparica

O corpo de um homem que havia desaparecido esta quarta-feira na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, em Almada, após ter sido apanhado por um agueiro, já foi encontrado, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Eram três homens de nacionalidade britânica - ingleses - que foram avistados a serem apanhados por um agueiro, mas dois deles saíram pelos próprios meios e foram assistidos no local pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", indicou a mesma fonte.

Ao início da noite, vários órgãos de comunicação social portugueses, citando o Comandante Rocha Pacheco, da Polícia Marítima da Costa da Caparica, noticiaram que estavam a decorrer buscas por um homem de nacionalidade estrangeira.

"O cadáver foi posteriormente encontrado na praia do Paraíso", disse à Lusa a AMN.

Nas buscas, segundo a AMN, estiveram envolvidos o "pessoal a Polícia Marítima e da Capitania de Lisboa, bem como uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Lisboa e um e helicóptero da Força Aérea.

No local, estiveram ainda os Bombeiros Voluntário de Cacilhas com duas viaturas. Também se encontraram seis viaturas todo-o-terreno, duas do projeto Praia Protegida e uma da Associação de Nadadores e uma da Polícia Marítima.

A AMN lembrou ainda que foi acionado o navio da Marinha Portuguesa NRP para o local.

O incidente ocorreu por volta das 18:20, acrescentou a AMN.