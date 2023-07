Encontradas roupas e calçado de jovem desaparecido em Esmoriz

Os militares da GNR encontraram esta terça-feira várias peças de roupa e o calçado do jovem que se encontra desaparecido desde domingo, em Esmoriz, Ovar, no distrito de Aveiro, informou fonte daquela força de segurança.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR referiu que os pertences do jovem foram encontrados por volta do meio-dia a cerca de um quilómetro do recinto do festival de música eletrónica Sound Waves, onde o jovem terá sido visto pela última vez, em direção à praia.

A mesma fonte adiantou ainda que foram contactados os familiares do jovem que reconheceram a roupa e o calçado encontrado.

O jovem, natural de Guimarães, distrito de Braga, terá assistido ao Festival de música eletrónica Sound Waves, em Esmoriz, no sábado, e terá sido visto pela última vez no domingo de manhã, no recinto do evento.

Na segunda-feira, a GNR, com a ajuda dos Bombeiros, iniciou as buscas na localidade de Esmoriz e junto aos passadiços, com a utilização de 'drones' e equipas cinotécnicas.

Segundo a página da Proteção Civil na internet, as operações de busca mobilizavam às 14:30 um total de 14 operacionais e cinco viaturas.

Nas redes sociais são várias as publicações a apelar a quem possa ter visto o jovem vimaranense para contactar as autoridades.