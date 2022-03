Embaixador do Iraque garante que país trabalha para dar mais destaque às mulheres

O Iraque quer dar mais poder às suas mulheres, assumindo um caminho diferente do do vizinho Irão, onde elas enfrentam limitações à sua vida quotidiana.

"O objetivo do governo do Iraque é empoderar as mulheres", garantiu Saywan S. Barzani, embaixador iraquiano em Portugal, numa conferência no Instituto Camões, em Lisboa, que contou ainda com Celia Anna Feria, embaixadora das Filipinas, e Catarina Caria, representante da empresa Fulbright.

A intervenção do embaixador Saywan Barzani, começou por olhar para o passado e pela forma como as mulheres foram afetadas ao longo da história do Iraque. No entanto, com o foco no futuro lembrou como estão a ser feitas mudanças para dar mais protagonismo às mulheres iraquianas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Desde 2018, o país está em relativa calma o que tem permitido ao governo oferecer às mulheres melhor acesso à saúde pública e educação.

Enquanto isso, Celia Anna Feria lembrou várias figuras femininas que foram essenciais no desenvolvimento das Filipinas enquanto estado, garantindo que as mulheres filipinas têm muito destaque na sociedade. "Elas são líderes, agentes de mudança, cuidadoras e até pacificadoras", revelou a embaixadora.

Catarina Caria recordou a resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU, que reconhece o impacto dos conflitos armados sobre as mulheres e trabalha para a sua proteção e participação nos acordos de paz.

"As mulheres são metade da população mundial, por isso, como é que um país pode avançar se deixa metade da sua população para trás?", questionou Catarina Caria, justificando que a solução está em dar espaço às mulheres nas decisões de paz para que possam dar novas perspetivas e ajudar a encontrar soluções para problemas micro que por vezes são esquecidos.

"O que realmente importa em promover conferências sobre o empoderamento das mulheres, é precisamente abrir oportunidades para jovens mulheres que realmente querem dar voz a estes problemas", sublinhou.

No fundo, a ideia mais vezes repetida na conferência "Empoderamento das mulheres no Iraque e no mundo" foi que a educação é ferramenta que permitirá dar às mulheres um papel de maior destaque na sociedade, independentemente do país em que viva.