EM DIRETO. Pandemia vs. oncologia. "Onde estamos e para onde vamos"

"Onde estamos e para onde vamos" no combate ao cancro em contexto de pandemia. É este o mote para o webinar organizado pelo Diário de Notícias, em parceria com a AstraZeneca e a Daiichi-Sankyo, que esta tarde reúne um painel de especialistas para discutir o tema.

A partir das 18h30, assista aqui às intervenções de:

- Luís Costa - Diretor do Departamento de Oncologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte;

- António Araújo - Diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar do Porto;

- Catarina Geraldes - Diretora do Serviço de Hematologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

- Tamara Milagre - Presidente da Evita

O debate terá a moderação da jornalista Alexandra Costa.