EDP lança Conversas com Energia com figuras públicas para jovens

A Fundação EDP lança um programa de Conversas com Energia com o objetivo de promover o conhecimento e o diálogo sobre os desafios da emergência climática. Estas conversas vão durar até setembro e serão junto de alunos a partir do 5.º ano e também de estudantes universitários.

O programa começa dia 28 de abril com Carlos Moedas, onde vão estar presentes alunos do 11.º ano do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, Lisboa. Júlia Seixas, pró-reitora da Universidade NOVA de Lisboa, Vera Pinto Pereira, presidente da Fundação EDP, Duarte Cordeiro ministro do Ambiente e da Ação Climática, José Eduardo Martins, ex-secretário de Estado do Ambiente, e Joana Vasconcelos, artista plástica, são alguns dos convidado para dar estas conversas.

As conversas vão decorrer até setembro e segundo o comunicado enviado às redações, serão realizadas no contexto da exposição patente no maat, Naturezas Visuais, que resulta de um projeto de investigação crítica em ciência climática, práticas criativas e ecopolítica.

"A educação é um dos pilares da estratégia global de impacto social do grupo EDP, Y.E.S. ("You Empower Society"). Na Fundação EDP, em particular, queremos ser um player relevante na formação e promoção do debate sobre os temas da transição energética, das energias renováveis, da emergência climática e da sustentabilidade, especialmente junto de públicos mais jovens", salienta Vera Pinto Pereira, presidente da Fundação EDP.