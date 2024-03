Editora britânica retira capítulo que acusa Boaventura em livro sobre assédio sexual

Dois meses depois de colocar uma nota no seu site a alertar para a indisponibilidade, por estar "em revisão", do livro Sexual Misconduct in Academia, a editora britânica Routledge assume decisão de retirar da obra o capítulo sobre o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Em causa, ameaças de processo.