Edite Estrela internada com fissura na bacia após queda aparatosa no Parlamento

A deputada do PS Edite Estrela está internada no Hospital de São José, em Lisboa, com uma fissura na bacia, na sequência de uma queda aparatosa que sofreu no Parlamento, no dia 18 de outubro.

Foi depois de ter discursado na cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho Europa que a também vice-presidente da Assembleia da República caiu desamparada das escadas quando descia da tribuna da sala do Senado, no Parlamento, tendo sido depois chamado o INEM.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Numa publicação feita na rede social Facebook, Edite Estrela relata que depois de uma primeira avaliação, foi conduzida à urgência do Hospital de São José, após a "queda, bem real, aparatosa, desamparada". "As radiografias não revelaram qualquer fratura", recorda, mas "com o passar dos dias, as dores intensificaram-se" e "ontem a TAC revelou uma fissura na bacia, causa das dores insuportáveis".

A deputada socialista refere que está internada "no CRI (Traumatologia Ortopédica)" do Hospital de São José, onde diz estar a ser assistida "por excelentes profissionais" e onde todos "são muito bem" tratados. "Podem dizer que é por ser eu, que sou privilegiada, etc. Digam o que quiserem. Não posso impedir ninguém de dizer disparates", escreveu na rede social, onde partilhou uma foto na qual é possível vê-la na cama do hospital.

Edite Estrela tece, aliás, elogios ao Serviço Nacional de Saúde logo pelo tratamento que recebeu pela equipa do INEM no dia da queda. "Obrigada aos excelentes profissionais do SNS, que cuidam de nós e dignificam o SNS", destacou a deputada.

"Viva o SNS", exclamou Edite Estrela, acrescentando que "quem diz mal do SNS é quem não o usa ou pertence ao grupo dos que dizem mal de tudo". "Lembrem-se de que a perfeição não existe", concluiu.

Agradeceu aos que se têm preocupado com o seu estado de saúde., não sem antes enviar alguns recados. "Já soube e já percebi que a minha queda tem feito correr tinta e sido motivo de diversão para os 'engraçadinhos' do costume. Não vou perder tempo com esses e menos ainda com os que rejubilam com o mal alheio", começou por escrever. "Esses pobres de Cristo são-me indiferentes. Tão-pouco vou comentar vontades expressas ou implícitas de quedas reais ou metafóricas. Não lhes dou a menor importância", declarou.