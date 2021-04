2 feridos ligeiros em incêndio num edifício de escritórios em Paço d'Arcos

De acordo com a vereadora da Câmara Municipal de Oeiras, Joana Baptista, em declarações à RTP, há dois feridos ligeiros - um membro da corporação dos bombeiros e um civil com queimaduras de 1º e 2º grau - no incêndio que deflagrou num edifício de escritórios em Paço d'Arcos.

O incêndio, que já está extinto, foi combatido por 83 bombeiros.

O alerta foi dado pelas 15 horas e ainda não são conhecidas a causas do incêndio que deflagrou num escritório que estaria a ser remodelado.

De acordo com a SIC, o escritório estava a ser remodelado e não foram tomadas as devidas precauções nas obras da antiga Casa da Quinta".

(em atualização)