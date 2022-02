EasyJet anuncia mais dois aviões, 350 mil lugares e três novas rotas no Porto

A easyJet anunciou esta quinta-feira que vai basear mais dois aviões no aeroporto do Porto que lhe permitirão abrir três novas rotas para Porto Santo, Madrid e Colónia, reforçar a capacidade em 350 mil lugares e criar 70 empregos diretos.

Com este reforço, a companhia eleva a frota em Portugal para um total de 15 aviões baseados (cinco em Lisboa, seis no Porto e quatro em Faro) e os postos de trabalho para mais de 520 pessoas, das quais 214 baseadas no Porto, avançou em conferência de imprensa o diretor-geral da easyJet para Portugal, José Lopes.

Para além dos 15 aviões baseados no país, a companhia aérea de baixo custo ('low cost') tem ainda uma capacidade adicional de 16 aeronaves não baseadas (cinco em Lisboa, quatro no Porto, seis em Faro e uma no Funchal).