"É um risco criar-se uma especialidade de urgência. Os médicos só veem os doentes uma vez" 

Há muito que a criação de uma especialidade de Medicina de Urgência anda a ser discutida em Portugal. No estrangeiro, há países que já a têm, mas o pediatra Jorge Amil, também presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria, defende que a aprovação de uma especialidade não pode ser feita com base na comparação com a realidade de outros países ou para resolver problemas organizativos do Serviço de Nacional de Saúde. Ao DN assume que "o assunto é controverso" e que "há, de facto, outros países com corpos clínicos só dedicados às urgências, mas argumenta que "não podemos comparar o movimento que têm as nossas urgências com as desses países porque a nossa realidade é completamente diferente". Por outro lado, ressalva, "está demonstrado que nalguns países, como o Reino Unido, a criação da especialidade de medicina de urgência não veio resolver o assoberbamento de casos e a confusão nos serviços".

Isto é do ponto de vista organizativo, porque do ponto de vista técnico o médico diz-se preocupado com o facto de se "criar uma especialidade onde os médicos passam a ver os doentes só uma vez, sem terem a capacidade de olharem para um doente no seu todo", explica ao DN. Portanto, mais do que do ponto de vista organizativo, do ponto vista técnico "é um risco criar-se uma especialidade onde os médicos não têm retorno das situações clínicas que observam", defende. O médico especifica ainda que a votação na Assembleia de Representantes foi por voto individual, "cada elemento foi livre de exprimir o seu ponto de vista" e que "os colégios não têm direito a voto", sendo assim uma decisão de um "órgão máximo" da Ordem dos Médicos e não "deste ou daquele colégio da especialidade".

Segundo apurou o DN, a votação na Assembleia de Representantes, que "é uma espécie de Assembleia da República, mas dos médicos", explicaram-nos, resultou em 51 votos contra, 21 a favor e três abstenções, havendo colégios que optaram por formular pareceres, quer contra, como o de Pediatria, Medicina Geral e Familiar e Medicina Interna, quer a favor, como o de Cirurgia. "Foram ouvidos vários colégios e cada um manifestou a sua perspetiva setorial como entendeu", diz Jorge Amil, reconhecendo que os problemas de um serviço de urgência e de uma unidade em Portugal "são sérios e graves, porque são serviços que consomem muitos recursos, o que prejudica outras atividades, mas, principalmente, porque induz comportamentos errados de "cura na hora", num ciclo vicioso sem fim". Aliás, comenta, "o progressivo aumento anual de episódios é resultado de uma população cada vez mais doente ou das expectativas desta em relação a um exame ou uma receita", questionando: "Mas o que acontece no dia seguinte se não melhorar?". Por isso, argumenta que "a Ordem dos Médicos não deve ser caixa de ressonância dos problemas organizativos do SNS. Não deve ser indiferente, mas deve pautar-se por critérios de rigor técnico-científico. Cabe à OM definir conteúdos científicos que fundamentem e identifiquem uma especialidade, e não o local onde se exerce. E, nesse aspeto, o conteúdo do exercício da especialidade proposta seria uma sobreposição de competências que já existem com formação própria e específica". Neste sentido, refere Jorge Amil, "se alguma melhoria se pode esperar ao nível dos serviços de urgência deverá ser através de mecanismos de moderação do seu consumo, e não da estimulação do aumento de resposta até ao infinito. A criação de uma especialidade que visa e se esgota no serviço de urgência cria também uma tendência para manter esse fluxo de doentes em vez de o controlar na sua génese".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas não só. O médico, que foi um dos que usou a palavra para discutir e explicar o seu sentido de voto na Assembleia de Representantes, invoca ainda outro argumento relativo à classe. "O que aconteceria a estes médicos, após a idade de dispensa de turnos de urgência ou se tivessem um esgotamento pelo trabalho tão intenso?", considerando que a criação de uma especialidade "é um fundo de saco sem alternativa". Ou seja, explica ainda, "uma especialidade que se esgota no serviço de urgência faz perder competências holísticas e passa a viver da "medicina de agudos" com muito rara confirmação de diagnóstico ou de evolução. No que toca aos cuidados pediátricos "é pouco claro o objetivo desta proposta".

A Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência reagiu logo ao chumbo da Ordem a esta especialidade, tendo a presidente, Adelina Pereira, afirmado: "Obviamente que vamos aceitar este resultado - somos um país democrático e foi uma votação da Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos -, mas o que sentimos é que não foi a SPMUE que perdeu, mas sim os serviço de urgência dos hospitais portugueses, porque a criação da especialidade é fundamental."

anamafaldainacio@dn.pt