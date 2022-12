"É preciso reativar as carreiras médicas e fazê-lo também no privado"

O que o leva, nesta fase da sua vida, a querer ser bastonário da Ordem dos Médicos?

Decidi concorrer a bastonário porque, no final de julho, percebi que não havia uma candidatura agregadora. E o tempo está a dar-me razão. Aliás, aquilo a que tenho assistido é a desagregação. E tento, com todos os meus esforços, unir a profissão médica. Porque aquilo a que tenho assistido - e as diferentes restantes candidaturas têm contribuído um pouco para isso - é à divisão dos médicos: os de diferentes especialidades; os do público e do privado; os do centro e do sul. Ora, a medicina está com sérios desafios, nomeadamente a capacidade de retenção dos médicos. Eu, desde que apresentei a candidatura, já visitei mais de 80 hospitais e centros de saúde, em todo o país. E encontro um panorama absolutamente devastador.

Nesse périplo identificou alguma região (algum hospital) que considere francamente pior em relação aos restantes?

Sim, claramente a Região de Lisboa e Vale do Tejo. E não é obviamente por responsabilidade dos médicos. Em primeiro lugar, das circunstâncias gerais da sociedade e da economia (a habitação está como sabemos), o que faz com que os jovens médicos não consigam criar raízes, nem família. Por outro lado, há um vazio porque há um crescimento do setor privado na saúde, e isto só se ultrapassa com novas políticas no setor da saúde. E isto só se concretiza se houver uma mudança. Eu dou um exemplo: para sinalizar a nossa candidatura, pela primeira vez na história da Ordem dos Médicos, há um mandatário nacional, neste caso uma mandatária [Sofia Baptista], que é uma jovem médica especialista de Medicina Geral e Familiar.

E por onde deve começar essa mudança?

Há muita coisa que é preciso mudar. Já alguns passos foram dados, mas estamos muito aquém do necessário. Desde logo, é preciso que haja justiça e equidade. Nas últimas semanas visitei excelentes unidades unifamiliares, mas também visitei unidades de modelo tradicional de gestão de cuidados de saúde primários, onde os médicos se queixam de que têm níveis salariais muitíssimo mais baixos, têm carteiras de utentes exageradas e, por lei, são obrigados a atender qualquer doente que lá se dirija. Isto são disparidades que fazem com que o Sistema de Saúde não tenha como responder às necessidades da população. Co- mo é óbvio, se os médicos sentem que são injustiçados, isso é um fator que prejudica o bom desempenho hospitalar e dos cuidados de saúde primários.

Depreendemos das suas palavras que a maior parte dos problemas que afetam os médicos tem a sua raíz no sistema. Como é que a Ordem pode ajudar a solucioná-los?

A Ordem, não sendo um sindicato, tem de pugnar pela qualidade técnica do exercício da Medicina. Eu não defendo o salário A ou B, mas defendo que haja harmonização salarial no Serviço Nacional de Saúde. E os médicos, quer na área hospitalar, quer em todos os cuidados de saúde primários, foram todos equiparados aos da USF. Ora, o senhor ministro da Saúde pegou nessa bandeira e, numa entrevista que deu recentemente, falou nisso. De forma que é assim que eu olho para a magistratura do bastonário: não é político, não quer ser político, não é poder (nem contra poder), não é sindicato, mas tem este poder único - quando tem ideias que são razoáveis e exequíveis, discute-as com quem tem de discutir e depois o poder político aplica-as. Seja a reforma dos cuidados de saúde primários ou olharmos para o SNS como grande tronco do Sistema de Saúde, mas não esquecendo que há um setor privado e social também forte e concorrencial. Eu defendo tanto os médicos do setor público como do setor privado.

Da mesma maneira?

Exatamente. O que eu vou propor, se for bastonário, é reativar as carreiras médicas e propor que haja carreiras médicas no setor privado. Porque grande parte dos médicos trabalha também no setor privado ou está no setor privado, portanto não há motivo nenhum para isso ainda não acontecer. Portanto há aqui muitas mudanças que podem ocorrer, para termos médicos no SNS, quer a nível salarial, quer a nível das condições de trabalho, que faltam hoje em dia. Os médicos - e eu falo por mim - escolhem a medicina para ter um projeto. E o que eu vejo hoje é que os jovens olham para a medicina - e não é só para o setor público - e não veem esse projeto. E o que eu vejo hoje é jovens médicos dizerem-me que vão abandonar a Medicina. Não é trocar o setor público pelo privado... é abandonar a Medicina. Estamos noutro patamar. Isso é inaceitável e temos de inverter essa tendência.

Nesta altura, acredita que pode vir a ser o próximo bastonário da Ordem dos Médicos?

Não só acredito, como tenho plena convicção de que serei.

Porquê?

Não é por uma questão de otimismo. É porque a minha candidatura foi aquela que teve maior expressão em termos de subscrições. Eu sinto, em todos os lugares onde vou, que há uma onda importante de apoio a uma nova visão da medicina e creio que os colegas, de norte a sul do país, se reveem nesta perspetiva de mudança. E se nós não queremos que fique tudo igual, para mudar tem de ser com novos protagonistas. Não vamos mudar com os que estão lá há 10 ou há 15 anos. Isto não é um prémio de carreira para ver quem está há mais tempo na Ordem dos Médicos. É preciso uma candidatura independente e eu garanto essa independência. Foi isso também que me fez avançar.

