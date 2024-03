"É mais importante saber se estão a ser tomadas medidas para evitar situações idênticas"

O diretor-geral da OMS lançou outro apelo à China para que permita a entrada no país de nova equipa de cientistas para investigarem a origem do vírus. O que poderá significar esta atitude? O infecciologista António Silva Graça assume ao DN não perceber o interesse deste apelo tanto tempo depois. E defende: "É mais importante a vigilância do trabalho em laboratório com alguns vírus".