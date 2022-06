"É importante a sociedade compreender a necessidade de investir na saúde mental"

A pandemia acionou os sinais de alerta para a saúde mental e deu-lhe uma visibilidade nunca antes vista. O cansaço pandémico, ampliado pelos confinamentos, a preocupação e o medo de uma doença desconhecida, o isolamento, e o esforço visível no rosto dos profissionais de saúde que aguentaram trabalhar, meses a fio, na linha da frente na luta contra a Covid-19, trouxeram o tema para a opinião pública. O desafio da saúde mental em Portugal é, agora, "aproveitar a onda e não deixar que o tema volte a ser menos visível, e garantir que as pessoas estejam conscientes e despertas para o problema", afirma António Leuschner.

O psiquiatra e presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental participou em mais um podcast "Transformar o SNS", promovido pelo DN, onde recordou o direito de todos os cidadãos a usufruir de bem-estar mental, acompanhando o bem-estar físico e o bem-estar social. "Estas três componentes são absolutamente indissociáveis", refere, lembrando que este é um problema que surge muitas vezes associado a doenças físicas graves, em que os doentes sofrem psicologicamente com isso e que, por isso, é essencial garantir que têm o acompanhamento e o apoio necessários.

Este é um problema que afeta, não só, os doentes, mas também as famílias. "Não podemos esquecer que por detrás de uma pessoa há sempre um agregado familiar", aponta Joaquina Castelão, que participou igualmente no podcast sobre saúde mental e que, em conjunto com António Leuschner, desenvolveu a tese que reflete e aponta caminhos sobre o tema, no âmbito do projeto "Transformar o SNS".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A presidente da Familiarmente (Federação Portuguesa de Associações de Famílias com Pessoas com Experiências de Doença Mental), que conhece de perto o problema e trabalha junto de outras famílias e das associações que lhes dão voz, alerta para a importância da promoção da saúde e da prevenção, não apenas com a saúde mental, "mas acima de tudo no diagnóstico atempado, no tratamento adequado e de um acompanhamento integrado em termos multidisciplinares, que inclua como recurso - e não apenas como parceiro -, a família". Porque esta, acrescenta Joaquina Castelão, também precisa de ser cuidada, não com a mesma tipologia de doença, mas precisa de apoio e de acompanhamento. "Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e requer uma atenção muito grande por parte dos principais responsáveis pelas políticas de saúde mental, pelos dirigentes dos serviços e da sociedade em si".

O estigma sobre estas doenças - que ainda perdura em pleno século XXI - tem também, na opinião da presidente da Familiarmente, que ser eliminado. Na sua perspetiva, a sociedade continua a ser a principal responsável pelo estigma que se mantém, provavelmente por falta de informação sobre o assunto, "mas o que é certo é que ainda há muito a fazer nessa área".

António Leuschner concorda e acrescenta que a saúde mental pode, e deve, ser trabalhada da mesma forma que a restante saúde, ou seja, muito antes de aparecer a doença. E estas ações, defende, devem começar muito cedo na vida das pessoas. A recente constituição de um grupo que fará um estudo sobre a importância da saúde mental no aumento da criminalidade nos jovens abaixo dos 16 anos é, para o psiquiatra, um passo muito importante.

"Tendo a noção de que é verdade que muitas das determinantes das descompensações não estão propriamente na entidade biológica por de trás de cada um de nós, mas também estarão em fatores ambientais, sociais, económicos ou familiares, é um trabalho fundamental", reforça.

Relativamente aos custos, uma componente sempre importante em qualquer temática da saúde, Joaquina Castelão acredita que serão idênticos, ou até menores, que em muitas outras áreas da saúde. "Há custos, numa fase inicial, que se transformam em dividendos muito superiores aos custos do que se investe na saúde, devido a toda a repercussão que tem uma pessoa estabilizada poder levar a sua vida com normalidade".

Muitas vezes, estas pessoas deixam os empregos ou os estudos, interrompendo o ciclo de vida normal devido à incapacidade que a doença traz, enquanto progride sem tratamento adequado. O mesmo acontece nas famílias, que frequentemente deixam de trabalhar para fazer um acompanhamento, reduzindo o rendimento do agregado, com todas as implicações económicas e sociais que a situação acarreta. "Temos de ponderar todos estes fatores, e não pensar apenas no custo que pode ter para o Estado. Neste momento, o maior custo está sobre a pessoa que sofre, sobre a sua família e sobre a sociedade, porque é uma pessoa que deixa de produzir para o país".

Para acompanhar o debate completo, oiça o podcast.