Ibrakhima Diagan , 30 anos, Senegal, o compatriota Mobu (Mamadou) Ndiave, 40, e Omar Jallaw. 29 , da Gâmbia, estão em Portugal há mais de dois anos. Vivem em Beja, já têm algum conhecimento do país e estão por sua conta. As maiores queixas são da falta de trabalho, de serem mal pagos e enganados, mas aguentam para obter a autorização de residência no país. Pode levar mais de dois anos a conseguir, mas é muito difícil em outros países europeus.

"Está muito difícil, há meses em que não ganhamos nada, as condições dos quartos são más, mas em África é pior. Vai melhorar quando tiver a autorização de residência. Quero trabalhar para uma empresa portuguesa em França ou na Alemanha. Quero viver em Portugal", é o desejo de Omar Jallaw. Nos olhos dos amigos o mesmo sonho.