Duas semanas para a extinção do SEF: "Uma gigantesca operação de cosmética!", alertam inspetores

A contagem decrescente para dia 29 de outubro deixa apenas 10 dias úteis para ultimar o fim do SEF e transferir as suas competências para sete entidades. O otimismo do ministro da Administração contrasta com a perceção de quem está no terreno e se sente a perder a corrida contra o tempo devido a atrasos na tomada de decisões. O maior sindicato de inspetores do Serviço diz que "está tudo inexplicavelmente atrasado" e que "alguém falhou".