Duas glórias em sete dias: o Rock in Rio Febras e a seleção de futebol feminino

SÁBADO

A silly season este ano começou pelo Rock in Rio Febras

Rock in rio Febras: o festival que poucos conheciam acabou por ser um dos ícones do verão. © HUGO DELGADO/LUSA

No Desporto quando se fazem nos meses de julho e agosto referência às notícias sobre transferências de jogadores é usada a expressão silly season, pois é a que melhor ilustra as notícias/rumores sobre mudanças de clube por parte de atletas e os seus vários destinos. Vem esta explicação a propósito de um dos acontecimentos que teria passado completamente despercebido não fosse uma recente carta dos advogados do Rock in Rio Lisboa dirigida à organização do festival Rock in Rio Febras - evento que teve lugar neste dia 22 de julho -- a exigir a alteração de nome alegando concorrência desleal. Depois de receber esse ultimato, a localidade de Briteiros São Salvador, em Guimarães, alcançou o estrelato mediático -- o comunicado que divulgaram sobre o assunto também ajudou, pois gozaram muito, e bem, com o Rock in Rio Lisboa -- e das 1500 pessoas que estiveram no festival em 2022 receberam este ano 5000. E assim se cumpriu mais um dia da silly season de 2023...

DOMINGO

Eleições em Espanha mostram um país muito dividido

Alberto Núñez Feijóo festejou a vitória nas urnas do PP, mas não é certo que consiga reunir apoios suficientes para formar governo em Espanha. © Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Este foi um dia de muitas emoções em Portugal e em Espanha. Por cá assinalou-se a estreia da seleção nacional de futebol feminino num Mundial. O jogo com os Países Baixos (Vice-Campeãs do Mundo) terminou com uma derrota (0-1), mas para a história também fica este primeiro encontro na prova. Já os espanhóis votaram nas eleições legislativas e o resultado deixou o país dividido e sem um Governo óbvio. O PP teve mais votos e deputados (elegeu 136), mas o PSOE com os seus 122 eleitos até aumentou em dois os deputados. O problema, para a classe política de Espanha, é que ninguém conseguiu elementos suficientes para obter a maioria no Parlamento. E mesmo a união entre blocos (Direita ou Esquerda) não é fácil devido às diferenças de pensamento. Da noite eleitoral saíram assim muitas incertezas, um pedido do líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, para o deixarem formar Governo, e a certeza do PSOE de que não tinha sido penalizado nas urnas e que até pode vir a formar Governo. Depende das negociações e cedências que Pedro Sánchez possa fazer.

SEGUNDA-FEIRA

Onze dias depois, as medidas de coação. E menos um helicóptero

O cofundador da Altice, Armando Pereira, é um dos principais envolvidos nas suspeitas de uma fraude que pode atingir os 100 milhões. © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Onze dias depois das primeiras detenções, os arguidos envolvidos na Operação Picoas ficaram a conhecer as medidas de coação: o juiz Carlos Alexandre decidiu colocar em prisão preventiva Hernâni Vaz Antunes e Armando Pereira, enquanto Jéssica Antunes (filha de Hernâni Antunes) e Álvaro Loureiro ficaram sujeitos a pagar cauções, respetivamente de 500 mil e 250 mil euros, para sair em liberdade. Outra das decisões do juiz foi a de retirar o helicóptero ao cofundador da Altice, Armando Pereira. A prisão preventiva foi decretada por Carlos Alexandre considerar que estavam em causa os pressupostos que a tornam possível: risco de fuga, risco de perturbação de inquérito e risco de continuação da atividade criminosa.

Nesta operação o Ministério Público e a Autoridade Tributária suspeitam de corrupção privada na forma passiva e ativa e na possibilidade de o Estado ter sido lesado, em sede fiscal, numa verba superior a 100 milhões de euros.

TERÇA-FEIRA

O mistério do desaparecimento de ministro chinês

Qing Gang com o chefe da diplomacia norte-americana Antony Blinken num encontro em junho. Foi uma das últimas vezes em que o ministro chinês foi visto. © LEAH MILLIS / POOL / AFP

Sete meses. Este foi o período em que Qin Gang liderou o Ministério das Relações Exteriores da China, cargo do qual foi "removido" sem qualquer explicação e depois de durante mais de um mês ninguém saber deste ex-governante. O lugar foi ocupado pelo responsável pelas Relações Exteriores do Partido Comunista, Wang Yi, que Qin Gang tinha substituído.

As últimas semanas daquele que era um dos rostos mais conhecidos do Governo chinês são um mistério: desde 25 de junho que não é visto em público e rumores sobre os motivos foram vários - desde estar doente a um eventual caso extraconjugal, foram muitas as "explicações". Certo é que está desaparecido do espaço público, foi substituído e tudo isto sem qualquer explicação.

QUARTA-FEIRA

O adeus à cantora de Nothing Compares 2U

Sinéad O"Connor morreu aos 56 anos. © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Na década de 1990 tornou-se o primeiro grande ícone pop com a canção Nothing Compares 2U, composta por Prince e que foi eleita nesse ano pela revista Billboard como o single n.º 1 do ano. Sinéad O"Connor foi acumulando glória e polémicas ao longo da vida que terminou esta quarta-feira, aos 56 anos. Além da música, conseguiu ainda mais notoriedade quando em 1992 rasgou em direto no programa Saturday Night Live uma fotografia do Papa João Paulo II, num protesto pela posição da igreja em relação aos abusos sexuais na instituição. Neste seu percurso fica o facto de sete anos depois desta atitude ter sido ordenada sacerdotisa de uma ordem católica, mas mantendo a sua posição na defesa das vítimas de abusos. Mais tarde, em 2017, decidiu mudar de nome -- passou a chamar-se Magda Davitt --, o que repetiu um ano depois quando se converteu ao Islão ficando conhecida como Shuhada"Sadaqat. Seja com que nome fique conhecida O"Connor era um ícone. Que desapareceu aos 56 anos.

QUINTA-FEIRA

Mundial. Portugal faz história e Kika destrona Ronaldo

Kika (esq.) Jéssica (centro) e Telma a festajar um dos golos de Portugal com que a equipa derrotou o Vietname no Mundial. © Hernâni Pereira/FPF

Ao segundo jogo no Mundial de futebol feminino Portugal fez, novamente, história. Depois de conquistar a presença na prova, conseguiu a primeira vitória (2-0 frente ao Vietname). Individualmente Kika Nazareth fica na história da modalidade em Portugal por se ter tornado a mais jovem futebolista nacional a marcar um golo no Campeonato do Mundo. Com 20 anos e 8 meses, a atleta do Benfica superou Cristiano Ronaldo (tinha 21 anos e 4 meses quando marcou ao Irão, no Mundial 2006) e Gonçalo Ramos (em dezembro do ano passado marcou ao Gana com 21 anos e 5 meses). Recordes à parte, a seleção nacional voltou a ser feliz em Hamilton, pois foi no Waikato Stadium que Portugal tinha garantido o apuramento para esta competição. Agora, para seguir em direção aos oitavos de final, a equipa treinada por Francisco Neto "só" tem de ganhar aos Estados Unidos, as campeãs mundiais, na terça-feira.

SEXTA-FEIRA

Marcelo veta diploma, Governo esconde alterações. É a silly season

Ministro João Costa faz "esconde" dos sindicatos as alterações ao diploma sobre o tempo de serviço dos professores. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Portugal chega a sexta-feira com o mesmo espírito de silly season -- época dos casos disparatados - do início da semana. Desta feita o protagonista é o ministro da Educação. João Costa recebeu os sindicatos para discutir a vinculação de docentes de artes de escolas artísticas e as habilitações próprias para a docência. Dois dias depois do Presidente da República ter vetado o diploma do Governo sobre a recuperação do tempo de serviço esperava-se que surgisse uma explicação sobre o que o Executivo mudou no documento que, entretanto, já reenviou para o gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas não, o ministro recusou explicar as alterações fazendo assim "caixinha" de decisões que, parece, dizem respeito a milhares de pessoas. Perante tal atitude não é de estranhar que a relação entre ME e sindicatos seja cada vez menos agradável o que faz prever um início de ano letivo idêntico ao que acabou: protestos, greves e, claro, os alunos prejudicados.