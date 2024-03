Duarte Cordeiro: Apoio a compra de carros elétricos mantém-se mas com novas regras

Duarte Cordeiro encerrou conferência do Portugal Mobi Summit com anúncio de que Governo está a estudar apoios para aquisição de elétricos para quem realmente precisa. E disse também que quer dar às autarquias poder sobre os TVDE. Para as frotas de autocarros, há um reforço de 70 milhões